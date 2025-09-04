Į Lietuvą atkeliavo naujos mutacijos koronavirusas

„Šalyje bendras susirgimų gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga skaičius padidėjo, tačiau išlieka panašus į praėjusių sezonų. Lyginant praėjusią savaitę su prieš tai buvusia savaite, Klaipėdos mieste rugpjūčio 25–31 d. bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir koronavirusu rodiklis šiek tiek padidėjo ir siekė 477,15 atvejo 100 tūkst. gyventojų (34-ąją savaitę buvo 433,20 atvejo 100 tūkst. gyventojų)“, – statistika dalijasi NVSC.
Remiantis skaičiais galima daryti išvadą, kad sergamumo atvejų daugėja, tačiau kokio masto susirgimų banga ritasi per Klaipėdą – sudėtinga atsakyti, nes ne visi pajutę simptomus kreipiasi į medikus.
„Pastebime, kad padaugėjo registruotų ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Klaipėdos mieste buvo nustatyti 709 ŪVKTI atvejai, COVID-19 ligos – 44 atvejai, 34-ąją metų savaitę – 650 ŪVKTI atvejų ir 33 COVID-19 ligos atvejų. 35-ąją ir 34-ąją šių metų savaitę registruota po 7 gripo atvejus.
Tai oficiali sergamumo statistika, kuri atspindi tą populiacijos dalį, kuri kreipiasi į gydymo įstaigas. Visose šalyse yra dalis žmonių, kurie nesikreipia medicinos pagalbos, todėl visada tikėtina, kad tikrasis sergamumas yra didesnis, nei registruojamas oficialiai“, – dienraščiui komentavo NVSC Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus patarėja Lina Grinytė-Jauniškienė.
Panašu, kad klaipėdiečius jau atakuoja naujos mutacijos koronavirusas.
Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro duomenimis, šiuo metu cirkuliuoja SARS-CoV-2 atmaina NB.1.8.1, kuri, palyginti su kitomis paplitusiomis SARS-CoV-2 atmainomis, kilusiomis iš Omicron, neturėtų kelti didesnio pavojaus visuomenės sveikatai. NB.1.8.1 šiuo metu Europoje plinta nedideliu mastu, tačiau tikėtina, kad paplitimas didės.
Šios atmainos simptomai panašūs į kitų kvėpavimo takų virusinių ligų simptomus: gerklės, galvos, raumenų skausmas, sloga, kosulys, virškinamojo trakto simptomai, užkimęs balsas.
Nėra duomenų, kad naujas variantas būtų susijęs su sunkesne ligos eiga ar dėl jo būtų sumažėjęs COVID vakcinos aktyvumas.
Pernai didžiausi sergamumo COVID-19 liga rodikliai Lietuvoje ir Klaipėdos mieste buvo registruoti rugsėjo mėnesį. Tikėtina, kad panaši situacija gali būti ir šiemet.
NVSC informuoja, kad šį sezoną Lietuvos ir Europos šalių gyventojai bus skiepijami atnaujinta COVID vakcina.
