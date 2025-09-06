Baisi gėda: šlykščias nuotraukas paviešinę klinikos darbuotojai tyčiojosi iš pacientų

Incidentas nutiko „Pesetas Urgent Care“ centre Santa Barbaroje, Kalifornijoje (JAV). Vaizdo įrašas internete sklandė praėjusį savaitgalį, tačiau buvo pašalintas.
„Už netinkamas ir nejautrias nuotraukas, kurios buvo paskelbtos socialiniuose tinkluose, atsakingi darbuotojai buvo atleisti“, – „People“ informavo klinikos atstovas spaudai.
„Šis nepriimtinas elgesys yra akivaizdus mūsų vidaus taisyklių pažeidimas, rodo nepagarbą pacientams ir nebus toleruojamas, – toliau teigiama pranešime. – Mūsų pacientų apsauga yra didžiausias prioritetas, o kai pasitikėjimas pažeidžiamas, imamės skubių veiksmų.“
Klinika patvirtino, kad iš pradžių prasikaltusius darbuotojus išleido atostogų, bet panagrinėję atvejį suskubo juos atleisti. Šis incidentas tebėra vidinio tyrimo objektas.
Jau ištrintame vaizdo įraše, kurį iš pradžių paskelbė vartotojas, slapyvardžiu @angieuncut, matyti grupė darbuotojų, susispietusių aplink medicinos kėdę ir pašiepiančių išskyras, kurios liko po paciento/ės apsilankymo.
Remiantis „Santa Barbara Independent“ gautomis ekrano nuotraukomis, „TikTok“ įraše iš viso buvo šešios fotografijos. Vienoje iš jų slaugytoja rausvais medicininiais drabužiais rodo į viršų iškeltą nykštį, o kita moteris mėlynais medicininiais drabužiais pasilenkia ir iškiša liežuvį prie dėmėtos apžiūros kėdės.
„Spėkite, kokia tai medžiaga“, – ragino prierašas prie nuotraukos.