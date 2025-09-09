Auga keliautojų su specialiais poreikiais skaičius

Anot orlaivių antžeminio aptarnavimo „Litcargus“ atvykstančių keleivių aptarnavimo poskyrio vadovo Artūr Šobot, išaugusį šių keleivių skaičių lėmė kelios priežastys.
Šių metų vasarą, išaugusias specialiųjų (spec.) poreikių keleivių gretas lėmė daug patogesnės, jiems keliauti sąlygos: nuo aptarnavimo, patikros procesų, oro uosto infrastruktūros, turimos įrangos ir net mobiliųjų programėlių“, – sako A. Šobot.
Iš Vilniaus oro uosto, šių metų vasarą kelionę lėktuvu rinkosi 4493 spec. poreikių keleiviai, arba 22,4 proc. daugiau (5195) nei 2024-ais birželio-rugpjūčio mėnesiais. Tuo tarpu iš Kauno oro uosto, 2025-aisiais tuo pačiu metu buvo išlydėta net 2070 keleivių, arba 35,7 proc. daugiau, lyginant su (1525) – 2024-ųjų vasarą.
Nors specialiųjų poreikių keleiviai, ar juos lydimi artimieji dažnai nerimauja, kaip seksis nuo oro uosto durų pasiekti lėktuvo saloną, anot keleivių aptarnavimo poskyrio vadovo, oro uoste įdiegta įranga – pilnai pritaikyta pastariesiems.
„Keleiviai, negalintys savarankiškai užlipti ar nulipti trapu, iki lėktuvo yra vežami specialiais ambulift automobiliais – keltuvais, leidžiančiais juos saugiai įlaipinti ar išlaipinti iš orlaivio. Patogiam įlaipinimui pasitelkiama kėlimo įrangą, skirta keleivį iš vežimėlio perkelti į sėdėjimo vietą – taip sumažinant darbuotojų fizinį krūvį ir keleivio diskomfortą. Oro uostai aprūpinti ir įvairių tipų vežimėliais: standartiniais, platesniais ir siauriais – pritaikytais judėti orlaivio praėjimais. Be to, terminaluose yra įrengtos skambučių stotelės, kuriomis prireikus keleiviai gali išsikviesti darbuotoją, suteiksiantį jam palydą ar pagalbą“, – sako A. Šobot.
Anot jo, oro uoste įdiegtos inovacijos – dar labiau palengvina specialiųjų poreikių turinčių keleivių aptarnavimą.
„Aktualiausia antžeminio orlaivių aptarnavimo bendrovės naujovė – mobilioji programėlė, kuri leidžia suteikti reikiamą pagalbą keleiviams, stebėti jų poreikius ir operatyviai reaguoti į įvairias situacijas. Tuo tarpu kita oro uosto inovacija – įkrovimo stotelės, skirtos keleivių elektriniams vežimėliams. Šios inovacijos padeda ne tik užtikrinti saugesnį keleivių judėjimą oro uosto teritorijoje, bet ir suteikia jiems didesnį saugumo jausmą“, – teigia jis.
Pasak A. Šobot, didžiausias iššūkis aptarnaujant spec. poreikių keleivius kyla tuomet, kai šie iš anksto nepateikia visos reikiamos informacijos, būtinos jų patogumui užtikrinti. Kaip teigia atvykstančių keleivių aptarnavimo poskyrio vadovas, siekiant, kad kelionė nepasibaigtų dar neprasidėjus, darbuotojai deda visas pastangas.
„Tokiais atvejais darbuotojams tenka čia ir dabar organizuoti paslaugą: paruošti reikiamą įrangą, paskirti personalą, priderinti įlaipinimo laiką prie esamos situacijos. Visa tai gali pareikalauti papildomo laiko. Kartais nutinka, kad, pavyzdžiui, vežimėlis netelpa į orlaivio krovinių skyrių – tokiu atveju kelionę gali tekti atidėti arba net atšaukti, jei nepavyksta užtikrinti saugios įrangos gabenimo. Tam, kad procesas vyktų sklandžiai, apie pagalbos poreikį ir naudojamą įrangą pranešti aviakompanijai dar prieš atvykstant į oro uostą – geriausia tai padaryti bilieto pirkimo metu arba bent likus 48 valandoms iki skrydžio“, – sako jis.