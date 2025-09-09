Lietuvoje sparčiai plinta koronavirusas: nuo peršalimo skiriasi vienu simptomu

Kokius simptomus sukelia?
Sergamumas ėmė palengva augti dar rugpjūtį, bet, panašu, prasidėję nauji mokslo metai davė naują impulsą virusui plisti. Rugpjūčio 3 d. pastarųjų 7 dienų paros atvejų vidurkis siekė 37, rugpjūčio 31 d. – 167, o rugsėjo 9 d. – net 323.
Skaičiai rodo, kad per savaitę koronavirusu oficialiai susirgo daugiau nei 2 tūkst. Lietuvos gyventojų.
„Pastaruoju metu dėl COVID-19 kreipiasi ir patys sergantieji, ir jų artimieji. Šiuo metu vyraujanti atmaina, kiek matome, praeina lengviau ir simptomai nėra tokie stiprūs kaip ankstesniais metais. Pacientai skundžiasi silpnumu, nosiaryklės ir gerklės deginimo pojūčiu, aštriu skausmu, pakilusia temperatūra. Taip pat sausu kosuliu, sloga“, – Lrytas pasakojo „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Sigita Korbutaitė.
Pasak jos, nuo peršalimo koronavirusas šį rudenį skiriasi tuo, kad visi COVID-19 pacientai įvardijo silpnumą.
Perka testus ir medicinines kaukes
„Pastebime, kad rudenį, kai sugrįžtama į mokyklas, universitetus ar biurus, lengviau plinta virusinės kvėpavimo takų infekcijos, tarp jų ir koronavirusas.
Pastarosiomis savaitėmis vaistinėse sulaukiame kur kas daugiau žmonių, besiskundžiančių peršalimo ar kvėpavimo takų infekcijų simptomais. Rugsėjo pradžioje, palyginti su rugpjūčiu, žmonės apsauginių kaukių įsigijo dvigubai daugiau, vaistų nuo peršalimo – trečdaliu, o greitųjų testų – net penkis kartus daugiau“, – pasakojo „Eurovaistinės“ atstovė Kamilė Šoblinskė.
Pasikeitusį klientų pirkinių krepšelį pastebi ir patys vaistininkai.
„Simptomai pasireiškia labai skirtingo amžiaus žmonėms, iš pacientų girdime, kad dažniausiai užsikrečiama šeimose, ugdymo įstaigose, didesniuose susibūrimuose.
Jų pirkinių krepšeliuose dažniau atsiduria nereceptiniai vaistiniai preparatai gerklės perštėjimui ar skausmui malšinti, temperatūrai ar galvos, raumenų skausmams palengvinti, vaistai nuo slogos, taip pat pastilės gerklei, augaliniai preparatai viršutinių kvėpavimo takų infekcijų simptomų lengvinimui ir pan.
Kalbant apie COVID-19 savikontrolės testų pardavimus, pirmąją rugsėjo savaitę jų buvo įsigyjama dvigubai daugiau nei paskutinę rūgpjūčio savaitę. Vienkartinių medicininių kaukių pardavimai per pastarąsias savaites taip pat ūgtelėjo. Visgi, lyginant šį laikotarpį su praėjusiais metais, augimo nefiksuojame“, – Lrytas teigė vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė.
Primena prevencijos priemones
Štai „Gintarinėje vaistinėje“ rugsėjo pirmąją savaitę, lyginant su rugpjūčio pirmąja savaite, testų pardavimai išaugos 5 kartus. Bet ir S.Korbutaitė pastejo, kad pernai virusai, tikriausiai siautė labiau.
„Jei lygintume šių metų pastarąsias 3 savaites, su praėjusių metų analogišku laikotarpiu, tai pernai COVID-19 testų buvo nupirkta beveik 40 proc. daugiau. Galima tik spėti, kad iš tikrųjų sergančių tikrai yra daugiau – tik dėl pakankamai lengvų simptomų dalis pacientų į gydytojus nesikreipia, nors mes rekomenduojame. Kreiptis į specialistus ir neužsiimti savigyda.
Taip pat išaugo apsauginių kaukių pardavimai, jų praėjusią savaitę, lyginant su rugpjūčio pirmąja savaite, išaugo 120 proc., fiksuojame ir medikamentų nuo peršalimo išaugusius pardavimus“, – aiškino S.Korbutaitė.
K.Šoblinskė priminė, kad vyresnio amžiaus žmonėms ar tiems, kurie serga lėtinėmis ligomis, gydytojas gali paskirti ir receptinių vaistų nuo koronaviruso. Todėl labai svarbu neignoruoti savijautos ir kreiptis į gydytoją.
„Lygiai taip pat svarbu nepamiršti prevencijos priemonių. Pajutus pirmuosius simptomus rekomenduojama likti namuose. Jei vis dėl to planuojama apsilankyti vaistinėje ar gydymo įstaigoje, vaistininkai primena – dėvėkite apsaugines veido kaukes, kad taip apsaugotumėte aplinkinius“, – akcentavo K.Šoblinskė.
Kaip sušvelninti simptomus?
Vaistininkė S.Korbutaitė pasakojo, kad dar pirmaisiais COVID-19 pandemijos metais buvo pastebėta kvercetino nauda sergant koronavirusu ir kitomis virusinėmis infekcijomis – jis gali padėti ir stiprinti imuninį atsaką, ir jį reguliuoti.
„Tyrimai rodo, kad kvercetinas gali slopinti SARS-CoV-2 viruso prisijungimą prie ląstelių ir sumažinti uždegiminių citokinų gamybą.
Taip pat svarbu vartoti vitaminą D, nors vasara tik baigėsi, bet dėl ne itin palankių orų jau stebime išaugusį poreikį. Tyrimai rodo, kad žemas vitamino D lygis siejamas su sunkesne kvėpavimo takų infekcijų eiga, įskaitant COVID-19. Rekomenduojama dozė – 2000–4000 TV.
Vitaminas C – svarių įrodymų apie jo naudą COVID-19 profilaktikai kol kas nėra, bet trūkumas didina jautrumą infekcijoms. Rekomenduojama dozė sergant – 500–1000 mg.
Cinkas reikalingas normaliam imuninių ląstelių aktyvumui, o jo trūkumas siejamas su padidėjusiu infekcijų dažniu. Yra duomenų, kad pakankamas cinko kiekis (25 mg sergant arba šaltuoju laikotarpiu profilaktikai) gali sutrumpinti kvėpavimo takų infekcijų trukmę“, – patarimus dalijo S.Korbutaitė.
peršalimasvaistininkaikoronavirusas
