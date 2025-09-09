Modernus grožio sprendimas: antakių pakėlimas be pjūvių veide

Estetinės chirurgijos pokyčiai: daugiau atvirumo ir sąmoningumo
Anot gydytojo, vienas ryškiausių pokyčių per pastaruosius metus – visuomenės požiūris: „Plastinė chirurgija jau seniai nebesiejama tik su įžymybėmis ar pertekliniu noru keistis. Šiuolaikinis pacientas yra gerai informuotas, aiškiai žino savo tikslus ir racionaliai vertina galimybes. Taip pat vis dažniau plastinėmis operacijomis domisi vyrai – šis pokytis itin ryškus, lyginant su mano karjeros pradžia.“
Pasak „Gijos Klinikų“ gydytojo G.Stankevičiaus, šiandien žmonės ryžtasi operacijoms drąsiau, o informacijos prieinamumas padeda geriau suprasti gijimo procesą. Be to, moderni pooperacinė priežiūra ir pažangi randų korekcija (pvz., lazerinės technologijos) leidžia jaustis saugiau. Vis dėlto kartu su drąsa išlieka stiprus natūralumo troškimas – pacientai vis dažniau ieško subtilių, individualizuotų sprendimų, o ne šabloninio grožio.
Populiariausia veido operacija Lietuvoje – viršutinių vokų plastika
Gydytojas sako, kad, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, Lietuvoje viena dažniausiai atliekamų veido operacijų išlieka viršutinių vokų plastika (blefaroplastika): „Viršutinių vokų odos nusileidimas – natūralus, su amžiumi susijęs pokytis, dažnai paveikiantis tiek moteris, tiek vyrus, todėl šios procedūros poreikis išlieka stabiliai didelis.“
Tarp populiarių estetinės chirurgijos operacijų Giedrius Stankevičius išskiria ir veido patempimą (angl. facelift). Tai, anot jo, lemia ne tik augantis estetinės chirurgijos prieinamumas, bet ir didėjantis pasitikėjimas specialistais, kurie nuolat tobulina žinias tarptautiniuose seminaruose bei praktinėse stažuotėse. „Svarbiausia – pacientai ieško ilgalaikių, harmoningų rezultatų, kurie padėtų išlaikyti natūralią išvaizdą, atspindinčią jų vidinę savijautą. Būtent tokie tikslai vis dažniau skatina ryžtis subtiliems, bet reikšmingiems pokyčiams“, – teigia gydytojas.
„Gliding Brow Lift“ – kai norisi natūralaus rezultato
G.Stankevičius priduria, kad viršutinių vokų plastika vis dažniau derinama su antakių pakėlimu: „Tokia kombinacija leidžia ne tik pašalinti perteklinę odą, bet ir koreguoti žemai nusileidusius antakius, kurie gali lemti pavargusio žvilgsnio įspūdį.“
Ar reikalingas ir antakių pakėlimas, anot gydytojo, priklauso nuo kelių veiksnių: antakių padėties, odos pertekliaus, veido proporcijų bei paciento estetinės vizijos. Kartais pakanka vien vokų plastikos, tačiau esant stipriam antakių nusileidimui, ji gali būti nepakankama – tokiu atveju rekomenduojama kombinuota procedūra.
Yra ne vienas antakių pakėlimo metodas, tačiau kalbant apie inovacijas ir šiuolaikines tendencijas, gydytojas išskiria Gliding Brow Lift: „Tai – minimaliai invazyvus antakių pakėlimo metodas, atliekamas per mažus pjūvius plaukų augimo linijoje. Jis leidžia tiksliai pakelti antakius, nepakenkiant aplinkiniams audiniams, todėl gijimas greitesnis, randai beveik nepastebimi, o rezultatas – natūralus.“
Anot G.Stankevičiaus, metodas tinka tiek moterims, tiek vyrams ir ypač vertinamas tų, kurie ieško subtilaus, neperdėto pokyčio. Lietuvoje šis metodas taikomas dar palyginti neseniai, tačiau jau spėjo įsitvirtinti kaip saugi ir efektyvi alternatyva tradiciniams pakėlimo būdams. „Atsižvelgiant į pacientų lūkesčius – natūralumą, mažesnį invazyvumą ir greitą gijimą – tikėtina, kad Gliding Brow Lift populiarumas tik didės“, – sako specialistas.
Subtilus grožis – nauja plastinės chirurgijos kryptis
G.Stankevičius sako, kad net kelių milimetrų pokytis veide gali turėti didelę estetinę reikšmę, o šiuolaikinis žmogus nori gražintis taip, kad aplinkiniai nepastebėtų, jog buvo atlikta operacija.
„Invazyvumą vertiname pagal intervencijos mastą, pažeidžiamų audinių gylį, gijimo trukmę bei galimų komplikacijų riziką. Labiausiai invazyvios, mano nuomone, yra tokios procedūros kaip klasikinis kaktos pakėlimas bei giliojo veido sluoksnio (SMAS) patempimas. Šios operacijos apima giluminius audinius, jų atidalijimą, pakėlimą ir fiksaciją, todėl reikalingas ilgesnis gijimo laikotarpis, o pati intervencija – techniškai sudėtingesnė. Tačiau jos leidžia pasiekti vienus iš ilgaamžiškiausių ir išraiškingiausių rezultatų veido atjauninimo srityje“, – teigia gydytojas.
Tuo tarpu mažiau intervencinės veido procedūros apima viršutinių ir apatinių vokų plastiką, viršutinės lūpos pakėlimą (angl. lip lift) bei antakių pakėlimą, kuris gali būti atliekamas tiek tiesioginiu būdu, tiek minimaliai invazyviu Gliding Brow Lift metodu.
G.Stankevičius pabrėžia, kad mažesnė intervencija nereiškia mažesnio efektyvumo – daugeliu atvejų net subtilūs pokyčiai gali stipriai pagerinti veido proporcijas ar atkurti jaunatviškesnę išraišką. Tinkamas sprendimas visada priklauso nuo individualios paciento anatomijos, lūkesčių ir bendros veido harmonijos. Todėl bendraujant su pacientu parenkamas tinkamiausias sprendimas – būtent tai, ko konkrečiam žmogui reikia.