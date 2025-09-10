Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Liūdna žinia: netikėtai mirė žinoma Kauno gydytoja

2025 m. rugsėjo 10 d. 13:24
Lrytas.lt
Skaudi netektis – netikėtai mirė iškili gydytoja ortodontė, profesorė, Odontologijos fakulteto prodekanė, Ortodontijos klinikos vadovė Kristina Lopatienė (1970–2025).
„Išėjo mylima mama, žmona, sesuo, dukra – tokia, kurios niekas niekada nepakeis“, – skelbė velionės artimieji.
K.Lopatienė gimė ir užaugo Kaune, gydytojų šeimoje. Baigusi Kauno medicinos akademiją, ji pradėjo dirbti LSMU Kauno klinikų Ortodontijos klinikoje.
„Tai buvo mylima jos darbovietė, tikrasis jos pašaukimas. Daug jėgų, meilės ir pasiaukojimo paskyrė savo įkurtai odontologijos klinikai Practicus, kuri pacientų buvo gerbiama ir vertinama. Šiose klinikose praleisti daugiau nei du dešimtmečiai, pasiektas gydomojo darbo tobulumas, įdiegta daugybė naujų metodikų, padėta tūkstančiams pacientų.
Jos rankos buvo skirtos duoti visiems, o širdis – įvertinti ir pažinti tuos, kurie tas rankas jai ištiesdavo. Ji mylėjo savo pacientus, gerbė kolegas, o gyvenimas skubėjo...“, – rašoma K.Lopatienės atsiminimui skirtame įraše.
„Mūsų širdyse Tu amžinai išliksi branginama ir mylima – žmona, mama, sesuo, dukra“, – pabrėžė jos artimieji.
K. Lopatienė pašarvota Kauno laidojimo namuose „Rekviem“, Jonavos g. 41A, Kaunas.
Atsisveikinimas vyks rugsėjo 11 d., nuo 12:00 iki 20:00 val.
Šventos mišios aukojamos Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilikoje Rugsėjo 12 dieną 8:00 valandą.
Urna išnešama rugsėjo 12 d. 12:00 val., laidojama Petrašiūnų kapinėse.
