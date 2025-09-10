Palaikymas rinktinei – iš ligoninės lovos: krepšinį žiūrėjo net reanimacijos palatoje

Druskininkų ligoninė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo, kad dėl krepšinio kovų įrengė televizorių Intensyvios terapijos skyriuje.
„Ar galite įsivaizduoti? Pacientas, gulintis reanimacijoje, žiūri krepšinio rungtynes! Širdis plaka, emocijos verda, palata virsta tikra arena! Čia kiekvienas taškas tarsi gyvybės kibirkštis, o kiekviena sekundė amžinybė.
Juk mes, lietuviai, krepšinį ne žiūrime, mes jį GYVENAME!
Kai kamuolys ore sustoja laikas. Kai pataikome kyla viltis. Kai pralaimime skauda labiau nei adatos dūris.
Šiandien juokavome: gal krepšinį ir reikia žiūrėti būtent reanimacijoje… jei kas – gaivinimas vietoje!
Dėkojame Asociacija „Pozityvios idėjos“– jų padovanotas televizorius pavertė ligoninės palatą švente, kurioje krepšinis gydo ne mažiau nei vaistai“, – rašė Druskininkų ligoninė.