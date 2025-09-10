Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SveikataMedicinos žinios

Palaikymas rinktinei – iš ligoninės lovos: krepšinį žiūrėjo net reanimacijos palatoje

2025 m. rugsėjo 10 d. 13:07
Lrytas.lt
Rimo Kurtinaičio auklėtinių akistata su graikais antradienį į Rygą sutraukė tūkstančius Lietuvos aistruolių. Dar kiti krepšininkus palaikė baruose ar prie televizijos ekranų namuose. Rungtynes stebėjo net ir sunkios būklės ligoniai.
Daugiau nuotraukų (1)
Druskininkų ligoninė savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo, kad dėl krepšinio kovų įrengė televizorių Intensyvios terapijos skyriuje.
„Ar galite įsivaizduoti? Pacientas, gulintis reanimacijoje, žiūri krepšinio rungtynes! Širdis plaka, emocijos verda, palata virsta tikra arena! Čia kiekvienas taškas tarsi gyvybės kibirkštis, o kiekviena sekundė amžinybė.
Juk mes, lietuviai, krepšinį ne žiūrime, mes jį GYVENAME!
Kai kamuolys ore sustoja laikas. Kai pataikome kyla viltis. Kai pralaimime skauda labiau nei adatos dūris.
Šiandien juokavome: gal krepšinį ir reikia žiūrėti būtent reanimacijoje… jei kas – gaivinimas vietoje!
Dėkojame Asociacija „Pozityvios idėjos“– jų padovanotas televizorius pavertė ligoninės palatą švente, kurioje krepšinis gydo ne mažiau nei vaistai“, – rašė Druskininkų ligoninė.
DruskininkaiLigoninėLietuvos vyrų krepšinio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.