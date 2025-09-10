Su kūdikiu ant rankų iš Marijampolės ligoninės išvarytas vyras – įtūžęs: į žmones žiūri, kaip į šiukšles

Išgirdo, kad su vaiku negalima
Į Lrytas redakciją kreipėsi vyras, kuris pasakojo, kad šeštadienį su žmona, kuriai pasireiškė karščiavimas ir 8 dienų amžiaus kūdikiu atvyko į Marijampolės ligoninės Skubios pagalbos skyrių.
Pasak Edgaro (vardas pakeistas), buvo pasakyta, kad skyriuje yra sergančių koronavirusu, todėl jo žmona gali laukti gydytojo apžiūros skyriuje, bet vyras su vaikeliu – ne.
„Pasakė, kad su vaiku negalima – ir viskas“, – prisiminė Edgaras ir paaiškino, kad nuėjo laukti į automobilį. Bet diena išpuolė karšta, o pačioje vasaros pabaigoje pasaulį išvydęs vaikelis greit praalko.
„Ar normalu 8 dienų kūdikį laikyti 4 valandas mašinos kėdutėje prie +26 laipsnių, nesudarant jam sąlygų nei išsitiesti, nei laiku pamaitinti (juk kūdikis maitinamas kas 2 val.)? Man tai atrodo nepriimtina“, – piktinosi Edgaras.
Jis paaiškino, kad tuo metu, kaip tyčia, lijo, tad stogas kelių dienų amžiaus vaikui buvo būtinas.
Tik po 4 valandų jis su kūdikiu buvo nukreiptas į Vaikų priėmimo skyrių, kur buvo galima pamaitinti mažylį, pakeisti sauskelnes. Vyras nesuprato, kodėl to nebuvo galima padaryti anksčiau.
Kaune – visiškai kita patirtis
Edgaras paaiškino kelias dienas bandęs susisiekti su Marijampolės ligoninės direktoriumi, norėjęs išgirsti jo paaiškinimą. Kai to padaryti nepavyko, kreipėsi į žiniasklaidą.
„Mano skambučiai buvo ignoruojami. Jeigu jūs Rekvizitai.lt pasižiūrite atsiliepimus apie Marijampolės ligoninės Priėmimo skyrių, pasidaro aišku. Su visais taip elgiamasi, į žmones žiūrima, kaip į daiktus, į šiukšles“, – dėstė vyras.
Pasak jo, neseniai pagimdžiusiai žmonai Marijampolės medikai įtarė apendicitą ir išrašė siuntimą į Kauno klinikas. Edgaras pabrėžė, kad apsilankymas šioje įstaigoje buvo kardinaliai kitoks.
„Ten darbuotojos pamatė, kad mes turime mažą vaiką, iškart skyrė palatą, kur yra vystymo stalas, vanduo, kušetė vaikui paguldyti, o dokumentų tikrinimas ir tyrimai paskui – kai vaiku pasirūpinta“, – aiškino Edgaras.
Jis pasakojo, kad Kaune tyrimai buvo pakartoti ir apendicitas atmestas. Žmona palikta stebėjimui, bet operacijos nereikėjo. „Gerai bent tiek, kad Marijampolėje nesugalvojo operuoti iš karto, o siuntė į Kauną“, – su kartėliu pastebėjo vyras.
Ligoninė: rūpinomės, kad kūdikis neužsikrėstų
Dėl šio atvejo Lrytas kreipėsi į Marijampolės ligoninę. Įstaigos atstovai paaiškino, kad šiuo metu vyksta Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus rekonstrukcijos darbai.
„Dėl to kol kas nėra galimybės pacientus nukreipti į atskirą infekcinę izoliacinę zoną. Pasibaigus rekonstrukcijai, tokia galimybė tikrai bus užtikrinta – bus įrengtos atskiros patalpos infekciniams pacientams bei numatyti atskiri srautai, taip siekiant maksimalaus pacientų saugumo ir komforto“, – teigiama Marijampolės ligoninės pateiktame komentare.
Jame nurodoma, kad šeštadienį skyriuje buvo gydomi trys pacientai, sergantys arba įtariamai sergantys COVID-19 infekcija.
„Atsižvelgiant į tai, buvo nuspręsta pasirūpinti, kad vos kelių dienų amžiaus naujagimis nebūtų bendroje laukimo zonoje, kur galėjo kilti užsikrėtimo pavojus. Naujagimiai priklauso itin pažeidžiamai pacientų grupei – jų imuninė sistema dar nėra pilnai susiformavusi, todėl net ir įprasta virusinė infekcija jiems gali kelti rimtų sveikatos sutrikimų.
Užsikrėtimas COVID-19 tokio amžiaus kūdikiui galėtų pasireikšti itin sudėtinga ligos eiga, dėl kurios prireiktų intensyvios medicininės pagalbos. Būtent dėl šios priežasties ligoninės darbuotojai priėmė sprendimą šeimos narius paprašyti palaukti kitur, taip užtikrinant maksimaliai įmanomą kūdikio saugumą.
Suprantame, kad laukimas automobilyje sukėlė nepatogumų, ypač dėl oro temperatūros ir kūdikio maitinimo grafiko. Todėl kai atėjo laikas maitinti kūdikį, šeimai buvo sudaryta galimybė pamaitinti ir palaukti visiems kartu atskiroje patalpoje, kur nebuvo galimos infekcijos rizikos.
Atsiprašome šeimos už patirtus nepatogumus“, – komentavo Marijampolės ligoninės atstovė.
