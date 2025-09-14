Lrytas Premium prenumerata tik
Iš ministerijos – gera žinia: dabar pacientai tai gaus nemokamai

2025 m. rugsėjo 14 d. 18:29
Specialiosios medicininės paskirties maisto produktus, dar vadinamus enteriniais mišiniais, vartojantys pacientai galės juos įsigyti su 100 proc. kompensacija, penktadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Ministerijos teigimu, tokiu būdu bus mažinama finansinė našta pacientams, kuriems enterinis maitinimas yra vienintelis būdas gauti pakankamai maistinių medžiagų bei energijos.
„Išgirdome Lietuvos negalios organizacijų forumo prašymą pakeisti enterinių mišinių kompensavimo tvarką, kuri dėl dalinio (80 procentų) finansavimo tapo sunkiai pakeliama našta daugeliui pacientų šeimų, nes joms tenka įsigyti daug įvairių medicinos pagalbos priemonių. Todėl šiandien skubame pranešti, kad gydytojai jau gali ir privalo išrašyti pacientams mišinius su 100 procentų kompensacija“, – pranešime teigė sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas.
Pasak ministerijos, padidinus kompensavimo procentą, pacientų priemokos kai kuriems enteriniams mišiniams sumažės 70 proc. ar net 94 proc. už pakuotę.
