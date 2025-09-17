Koronaviruso gydymui skirtas vaistas bus pasiekiamas visose šalies vaistinėse

„Dėl šio pakeitimo naudą pajus ne tik pacientai, kuriems bus paprasčiau ir patogiau įsigyti vaistą nuo COVID-19 ligos, bet ir gydytojai, kurie galės jį išrašyti kaip bet kurį kitą kompensuojamąjį vaistą“, – pranešime sakė sveikatos viceministras Danielius Naumovas.
Ministerija pažymi, kad pagal receptus, išrašytus iki rugsėjo 18 dienos, šį vaistą pacientai galės atsiimti iki rugsėjo 23 d. tik „Eurovaistinės“ tinklo vaistinėse.
Tuo metu pagal receptus, išrašytus nuo rugsėjo 19 d., kompensuojamąjį vaistą bus galima įsigyti visose vaistinėse.
Nirmatrelviras / ritonaviras gali būti skiriamas 18 metų ir vyresniems pacientams, kuriems COVID-19 ligos simptomai prasidėjo prieš 5 paras arba vėliau, turintiems bent vieną iš progresavimo į sunkią ligą rizikos veiksnių, kaip cukrinį diabetą, nutukimą lėtinę plaučių ligą, hipertenziją ir kt.
Vaistas taip pat galės būti skiriamas 70 metų ir vyresniems pacientams, gyvenantiems slaugos ar globos įstaigose, nepriklausomai nuo gretutinių ligų.