Lietuvoje fiksuota mirtis nuo legioneliozės: daugelis pamiršta tris elementarias taisykles

Portalas „Delfi“ pranešė, kad šie atvejai tarpusavyje nėra susiję – jie fiksuoti skirtingose Lietuvos vietose: trys atvejai – Vilniuje, vienas – Tauragės ir vienas – Panevėžio apskrityje.
Visiems užsikrėtusiems, kurių dauguma – vyresnio amžiaus, prireikė medikų pagalbos. Deja, vienas asmuo neišgyveno.
Legionierių liga dar vadinamai infekcijai būdingas plaučių uždegimas, lydimas karščiavimo, kosulio, dusulio, raumenų ir galvos skausmo.
Legionelioze galima užsikrėsti įkvėpus Legionella bakterijomis užkrėsto aerozolio – smulkių vandens lašelių, kurie susidaro naudojantis dušais, sūkurinėmis voniomis, fontanais ar kitais vandens purškimo įrenginiais. Svarbu pažymėti, kad legioneliozė neplinta geriant vandenį ir nėra perduodama nuo žmogaus žmogui.
„Žmonių imlumas ligai priklauso nuo individualaus organizmo. Didesnę riziką susirgti turi vyresnio amžiaus asmenys, rūkantys, sergantys lėtinėmis plaučių ar kitomis ligomis, taip pat silpnesnio imuniteto asmenys, pavyzdžiui, po organų transplantacijos“, – anksčiau aiškino NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Simona Žukauskaitė-Šarapajevienė.
NVSC specialistų rekomendacijos gyventojams:
Nuleiskite vandenį grįžę po atostogų
Po ilgesnės išvykos (ypač jei ji truko 2 savaites ar ilgiau):
– prieš naudodami karštą ar šaltą vandenį, nuleiskite jį stipria srove iš visų čiaupų ir dušo galvučių;
– vandenį leiskite bent 5 minutes, kad pasišalintų užsistovėjęs ir galimai užterštas vanduo.
Palaikykite tinkamą vandens temperatūrą
Vandens temperatūra yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių Legionella dauginimąsi:
– karšto vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 50 °C (nuleidus vandenį 1 minutę);
– šalto vandens temperatūra – ne aukštesnė nei 20 °C.
Daugiabučiuose už tai atsakingi pastatų administratoriai ar jų už techninę priežiūrą paskirti atsakingi specialistai. Nuosavų namų gyventojai, naudojantys boilerius ar kitus vandens šildymo įrenginius, patys turi nepamirši ir reguliariai tikrinti bei koreguoti jų temperatūrinius nustatymus.
Reguliariai valykite čiaupus ir dušo galvutes
– bent kartą per mėnesį nuvalykite ar nukalkinkite dušo galvutes, čiaupus – ten kaupiasi nuosėdos, kurios sudaro palankias sąlygas bakterijoms daugintis;
– prižiūrėkite vandens šildytuvus (boilerius) pagal gamintojo instrukcijas;
– iškilus klausimų dėl įrangos priežiūros – kreipkitės į gamintojus ar techninės priežiūros įmones.
