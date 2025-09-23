Ekspertas atskleidė, kas padeda kovoti su plaukų slinkimu

Norint džiaugtis sveikais ir žvilgančiais plaukais, kasdien rekomenduojama suvartoti mažiausiai 1,2 gramo baltymų kilogramui kūno svorio, teigia „Fox News“ pakalbintas plaukų transplantacijos plastikos chirurgas.
Plauką daugiausia sudaro keratinas – baltymas, kurio sudėtyje yra amino rūgščių, ir be pakankamo jo kiekio plaukai gali greitai prarasti stiprumą ir tankumą, rašo „Fox News“.
„Savo darbe matau, kad baltymų trūkumas lemia difuzinį plaukų slinkimą ir silpnesnius, trapius plaukus“, – sakė dr. Rossas Kopelmanas, klinikos „Kopelman Hair Restoration“ plaukų transplantacijos plastikos chirurgas. Jo klinika turi padalinius Niujorke, Naujajame Džersyje ir Floridoje.
„Negavęs pakankamai baltymų organizmas nukreipia amino rūgštis į organus, kuriuos laiko būtinais išgyvenimui“, – dr. R. Kopelmanas teigė „Fox News Digital“.
„Plaukų augimas sulėtėja arba sustoja, ir atėję pas mane pacientai dažnai sako, kad jų plaukai tiesiog nebėra tokie stiprūs ir labiau slenka“, – pasakojo gydytojas.
Pasak R. Kopelmano, dažniausiai sutinkami atvejai, kai retėja visos galvos plaukai, o ne plinka atskiri odos plotai, bet šią problemą galima išspręsti.
„Pakoregavus baltymų suvartojimą, plaukų slinkimas paprastai sulėtėja per porą mėnesių, o tankis palaipsniui didėja, nes vėlesnių ciklų metų išauga naujų plaukų“, – sakė jis.
Tyrimai rodo tiesioginį ryšį tarp baltymų trūkumo ir trapių, plonų plaukų, kurie lėčiau auga ir dažniau lūžinėja. Žurnalo „Journal of Dermatology“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad mažiau baltymų vartojantys dalyviai susidūrė su didesniu visos galvos plaukų difuziniu slinkimu.
Šiuo metu moterims per parą rekomenduojama suvartoti 46 gramus baltymų, o vyrams – 56 gramus. Vis dėlto R. Kopelmanas siūlo šią normą viršyti.
„Rekomenduoju daugumai suaugusiųjų vartoti apie 1–1,2 gramo vienam kilogramui kūno svorio per parą“, – sakė jis.
„Stresą patiriantiems, dietos besilaikantiems ar po operacijos besigydantiems žmonėms siūlyčiau suvartoti iki 1,6 gramo“,– pridūrė jis.
Gydytojas taip pat atskleidė nemanąs, kad dar didesnė dozė paspartintų plaukų augimą.
„Svarbu nuosekliai laikytis šio intervalo, o ne stipriai viršyti jį“, – sakė R. Kopelmanas.
Remiantis žurnale „Journal of Nutrition“ paskelbtu tyrimu, dvi baltymais prisotintos amino rūgštys – lizinas ir cistinas – yra ypač svarbios keratino gamybai. Jų gausiai randama baltymų turinčiuose maisto produktuose, pavyzdžiui, kiaušiniuose, žuvyje, paukštienoje, ankštinėse daržovėse ir sėklose.
„Lizinas padeda formuoti plauko stiebą ir įsisavinti geležį, o cistinas sudaro disulfidinius tiltelius, kurie stiprina plaukus“, – sakė R. Kopelmanas.
„Pacientai dažnai pastebi skirtumą, kai pradeda vartoti daugiau baltyminių produktų, kuriuose gausu amino rūgščių“, – pabrėžė gydytojas.
Jis pridūrė, kad išlaikyti sveikus plaukus padeda ir gerai apgalvota augalinė mityba. Derinant ankštinius ir grūdinius produktus galima užtikrinti visavertį įsisavinamų baltymų kiekį. Būtina ir atidžiai stebėti geležes, vitamino B12, cinko ir vitamino D kiekį organizme, nes trūkstant šių mineralų ir vitaminų, gali imti slinkti plaukai.
Pasak gydytojo, baltymų papildai gali būti naudingi žmonėms, kuriems sunku įgyvendinti kasdienes užduotis, pavyzdžiui, atsigaunantiems po ligos ar netekusiems svorio, tačiau jie stebuklų nedaro.
„Papildomos miltelių porcijos nepakeis genetikos, hormonų ar kitų ribojančių veiksnių“, – sakė R. Kopelmanas.
„Milteliai turėtų užpildyti spragas, o ne pakeisti subalansuotą mitybą“, – akcentavo gydytojas.
Nors daugiau tyrimų, ar baltymų vartojimas, viršijantis jūsų poreikius, gali paskatinti plaukų augimą kitais atžvilgiais sveikų žmonių, ekspertai sutinka, kad plaukų folikulai reikalauja nuolatinio amino rūgščių iš baltymų tiekimo.
