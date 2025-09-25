Svarbi informacija dėl P. Mažylio gimdymo namų Kaune: užveria duris

„Mielos pacientės ir būsimi tėveliai, informuojame, kad šių metų spalio 1 d. P. Mažylio gimdymo namai užveria duris. Džiaugiamės, kad didžioji dalis mūsų patyrusios ir profesionalios komandos persikelia dirbti į LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos skyrių. Kad užtikrintume sklandų paslaugų teikimą, jas į LSMU Kauno ligoninės Šilainių padalinį (Josvainių g. 2) perkelsime palaipsniui“, – viešojoje erdvėje informavo P. Mažylio gimdymo namų atstovai.
Paskutiniai gimdymai gydymo įstaigoje buvo priimami iki rugsėjo 22 d.
Nuo šiol būsimi tėveliai laukiami Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2) arba Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose (Miško g. 27), pastaruosiuose veikia ir Gyvybės langelis.
Tuo metu „Nėščiųjų mokyklėlės“ paskaitos nuo rugpjūčio vyksta Akušerijos ginekologijos skyriuje (Josvainių g. 2).
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad apie uždaromus ilgus metus Kauno centre, Putvinskio gatvėje, veikusius P. Mažylio gimdymo namus pranešta šių metų kovą.
Sprendimas priimtas dėl esą mažėjančio gimdymų skaičiaus ir augančių veiklos kaštų. Teigta, kad pastaraisiais metais Lietuvoje gimstamumas smuko iki rekordinių žemumų, o vien LSMU Kauno ligoninėje per penkerius metus gimdymų sumažėjo beveik penktadaliu.
Kaip pažymėjo LSMU Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas, „mažėjant paslaugų poreikiui toks padalinių skaičius tampa neberacionalus, tad norint išlaikyti paslaugų kokybę, būtina koncentruoti veiklą“.