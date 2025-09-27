20 kartų gydytojo pagalbos prašiusi 27-erių mergina mirė: po tragedijos – ir nauja taisyklė

Ši taisyklė įvesta siekiant siekiant užkirsti kelią ankstyvai žmonių mirčiai. Šeimos gydytojams nurodyta taikyti „tris kartus patikrinti ir permąstyti“ požiūrį į pacientus.
Anglijos šeimos gydytojai raginami „pagalvoti dar kartą“, jei tris kartus apžiūri sergantį pacientą ir negali tiksliai nustatyti diagnozės arba pastebi, kad jo simptomai blogėja.
Naujoji iniciatyva, vadinama „Džesės taisykle“, pavadinta Džesikos Brady vardu, kuri 2020 m. vasarą, pradėjusi jaustis blogai, daugiau nei 20 kartų kreipėsi į savo šeimos gydytoją.
Jai buvo pasakyta, kad jos simptomai susiję su ilgalaikiu COVID-19 ir kad ji „per jauna vėžiui“. Tais pačiais metais, būdama 27 metų, ji mirė nuo išplitusios 4 stadijos vėžio.
Sveikatos apsaugos sekretorius Wesas Streetingas teigė, kad jos mirtis buvo „išvengiama ir nereikalinga tragedija“, o taisyklė pagerintų pacientų saugumą, padėdama šeimos gydytojams „pastebėti potencialiai mirtinas ligas“.
Diagnozę išgirdo, kai jau buvo per vėlu padėti
Džesika Brady iš Stiveneidžo (miestelis Anglijoje) buvo talentinga „Airbus“ inžinierė, dalyvavusi palydovų projektavime.
Jos mama Andrea „Radio 4“ laidoje „Today“ pasakojo, kad Džesika buvo labai sveika jauna moteris, kai 2020 m. prasidėjo pandemija.
Tačiau tų metų liepą ji jautėsi nekaip ir per ateinančius penkis mėnesius ne kartą kreipėsi į savo šeimos gydytoją dėl savo simptomų. Laikui bėgant, jie, pasak Džesikos mamos, vis labiau sekino.
„Ji netyčia numetė nemažai svorio, prakaitavo naktį, jautė lėtinį nuovargį, nuolatinį kosulį ir labai padidėjusius limfmazgius. Tačiau dėl jos amžiaus akivaizdžiai buvo manoma, kad nieko blogo nėra“, – dukrą kamavusius simptomus įvardija jos mama.
Džesika savo klinikoje kreipėsi į skirtingus gydytojus ir tris kartus konsultavosi su šeimos gydytoju akis į akį, tačiau siuntimas pas specialistą nebuvo skirtas.
„Džesikai buvo sunku apginti save. Ji sakydavo: „Kokia prasmė?“ Nieko nebus.“
Kai šeima nusprendė susitarti dėl privataus vizito, ji buvo nukreipta pas specialistą, tačiau jau buvo per vėlu.
2020 m. lapkritį Džesikai buvo diagnozuotas nepagydomas adenokarcinomos. Tai yra vėžio tipas, prasidedantis liaukinėse ląstelėse, esančiose įvairiuose kūno organuose. Džesika mirė po trijų savaičių – likus vos kelioms dienoms iki 2020 m. Kalėdų.
Šeima tikisi, kad „Džesės taisyklė“ padės didinti informuotumą apie tai, kaip svarbu, kad šeimos gydytojai greitai reaguotų į nuolat blogėjančios būklės pacientus.
„Ji norėjo ką nors pakeisti“, – sako Andrea.
„Džesika žinojo, kad pavėluota diagnozė lėmė, jog ji neturėjo jokių gydymo galimybių, tik paliatyviąją pagalbą. Ji tvirtai tikėjo, kad nenori, jog tai nutiktų kitiems žmonėms“, – tikina jos mama Andrea.
„Džesės taisyklė“ nėra įstatymas, o stiprus priminimas šeimos gydytojams taikyti „tris kartus patikrink ir permąstyk“ principą. Tai reiškia, kad reikia imtis veiksmų po to, kai pacientas atvyksta į tris vizitus su tais pačiais simptomais, siekiant išvengti išvengiamų mirčių.
Tai gali reikšti asmeninių konsultacijų su pacientu, su kuriuo anksčiau buvo kalbėtasi tik telefonu, organizavimą, papildomų tyrimų užsakymą arba antros nuomonės prašymą iš kolegos. Šeimos gydytojai taip pat turėtų apsvarstyti galimybę nukreipti pacientus pas specialistą.
Karališkasis bendrosios praktikos gydytojų koledžas (RCGP), kuris dalyvavo rengiant šias gaires, teigė, kad joks gydytojas niekada nenorėjo praleisti sunkios ligos, tokios kaip vėžys, požymių.
„Daugelį ligų, įskaitant daugelį vėžio rūšių, sunku nustatyti pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, nes simptomai dažnai būna panašūs į kitas, mažiau rimtas ir dažnesnes ligas“, – sakė RCGP pirmininkė profesorė Kamila Hawthorne.
„Jei pacientas pakartotinai kreipiasi dėl tų pačių ar panašių simptomų, tačiau gydymo planas, regis, jo nepagerina arba jo būklė blogėja, geriausia praktika yra peržiūrėti diagnozę ir apsvarstyti alternatyvius metodus.“
Tyrimai rodo, kad jaunesniems pacientams ir etninių mažumų atstovams dažnai vėluojama diagnozuoti sunkią ligą, nes jų simptomai nėra panašūs į baltaodžių ar vyresnių pacientų simptomus.
Jaunesni žmonės, tokie kaip Džesika, taip pat gali būti atmesti vien dėl to, kad atrodo per jauni sirgti sunkia liga.
RCGP bendradarbiavo su Jess Brady šeima, kad sukurtų švietimo šaltinį šeimos gydytojams apie ankstyvą vėžio diagnostiką jauniems suaugusiesiems.
Sveikatos apsaugos departamentas teigė, kad daugelis šeimos gydytojų praktikų jau taiko teisingą metodą, tačiau Jess'o taisyklė pavers šią „standartinę praktiką visoje šalyje“.
Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos sekretorius Wes Streeting padėkojo Jess šeimai, sakydamas, kad jie nenuilstamai kovojo per „neįsivaizduojamą sielvartą“, kad užtikrintų, jog Jessica palikimas padėtų išgelbėti kitų gyvybes.
„Pacientų saugumas turi būti NHS pagrindas, o Jess'o taisyklė užtikrins, kad kiekvienas pacientas gautų išsamią, užjaučiančią ir saugią priežiūrą, kurios jis nusipelno, kartu remdami mūsų sunkiai dirbančius šeimos gydytojus, kad jie galėtų nustatyti potencialiai mirtinas ligas“, – sakė jis.
Paulas Callaghanas iš „Healthwatch England“, atstovaujančios žmonėms, besinaudojantiems sveikatos ir socialinės rūpybos paslaugomis, teigė, kad taisyklė turėtų būti įgyvendinta „greitai ir nuosekliai“.
„Taip pat būtina, kad specialistų komandos turėtų išteklių susidoroti su potencialiai padidėjusia paklausa dėl padidėjusių siuntimų“, – sakė jis.
Parengta pagal BBC.