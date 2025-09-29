Lrytas Premium prenumerata tik
SveikataMedicinos žinios

Vilniaus ligoninės dovana, kam virš 60 metų: apsilankymas druskų kambaryje – nemokamai

2025 m. rugsėjo 29 d. 08:45
Ruduo dažnai asocijuojasi su šaltuku, peršalimais ir niūresne nuotaika. Tačiau Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (VMKL) kviečia vyresnio amžiaus žmones pasitikti šį sezoną kitaip – energingai, sveikai ir su šypsena. Antrus metus iš eilės jungdamiesi prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotos „Nacionalinės vyresnio amžiaus žmonių savaitės“, vyresnio amžiaus žmonėms dovanojame nemokamas haloterapijos procedūras.
Spalio 1–8 dienomis visi vilniečiai nuo 60 metų kviečiami nemokamai išbandyti druskų kambario naudą. Tai ypatinga proga sustiprinti imunitetą ir pasirūpinti kvėpavimo takų sveikata prieš peršalimo ligų sezoną, rašoma VMKL pranešime žiniasklaidai.
Haloterapija, geriau žinoma kaip druskų kambario procedūra, yra natūralus ir saugus būdas sustiprinti organizmą. Smulkios druskos dalelės, pasklidusios ore, patenka į kvėpavimo takus ir veikia kaip natūralus antiseptikas. Jos padeda mažinti uždegimą, valo kvėpavimo takus nuo bakterijų ir gleivių, stiprina imuninę sistemą bei palengvina kvėpavimą. Ši terapija ypač naudinga tiems, kurie dažnai serga peršalimo ligomis ar tiesiog nori natūraliai pasirūpinti savo sveikata.
Norintieji pasinaudoti šia galimybe, gali registruotis darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos telefonu (0 5) 205 45 23 (vietų kiekis ribotas).
Procedūra trunka pusvalandį, tačiau svarbu žinoti, kad į seansus nepriimami asmenys, turintys ūmių peršalimo simptomų. Gydytojai rekomenduoja prieš procedūrą nenaudoti kvepalų, o jos metu nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.
Visi seansai vyks Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus Haloterapijos kabinete Nr. 32, esančiame Antakalnio gatvėje 124, Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų centre.
Rūpestis sveikata yra pati gražiausia dovana sau todėl kviečiame senjorus ateiti, išbandyti haloterapiją. Pasitikite rudenį stiprūs, žvalūs ir atsparūs ligoms.
Vilniaus miesto klinikinė ligoninėhaloterapijaimunitetas
