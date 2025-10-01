Jurbarke – stulbinanti 11-metės drąsa: iš ugnies išgelbėjo brolį ir sesę

Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SveikataMedicinos žinios

Jurbarke – stulbinanti 11-metės drąsa: iš ugnies išgelbėjo brolį ir sesę

2025 m. spalio 1 d. 12:44
Lrytas.lt
Didvyriškumas neturi amžiaus Nes nesvarbu, kiek tau metų, svarbu kaip tu pasielgi, kai to labiausiai reikia, pastebi greitosios medicinos pagalbos (GMP) specialistai pasidalinę neįtikėtina istorija. Visai neseniai Jurbarke iš ugnies apimto namo 11-metė išgelbėjo jaunesnį broliuką ir sesutę.
Daugiau nuotraukų (1)
Po dramatiško iškvietimo medikams prireikė laiko susidėlioti mintis, aplankyti mamą Ramintą su išsigelbėjusiais vaikais po namuose įvykusios nelaimės.
Į gaisrą Jurbarke, kur atvira liepsna degė dviejų aukštų namas, rugsėjo 20 d. vyko ir dvi GMP brigados, nes buvo įtarimų, kad degančiame name gali būti vaikai...
Viena iš GMP komandos medikių, Vilma Butėnienė, pasidalijo jautria istorija:
„Negaliu nepasidalinti mažos, gležnos, bet su didele širdele vienuolikmetės mergaitės Viktorijos sėkmės istorija, kuri iš ugnies gniaužtų išgelbėjo savo trijų metų broliuką Adomą ir penkiametę sesutę Eviją.“
Viktorija nesudvejojo nė akimirkos. Užuodusi degėsių kvapą ir pamačiusi brolio kambaryje liepsną, mergaitė nepuolė gelbėti žaislų ar kompiuterio – ji puolė gelbėti tai, kas svarbiausia – savo du mažamečius brolį ir sesę. Instinktyviai, ryžtingai, be baimės. Paėmusi brolį į glėbį, ant nosytės užtempė marškinėlius, pritūpusi, kad neprikvėpuotų dūmų, išnešė jį į lauką, paskui parbėgusi į kambarį apglėbė sesę ir tokiu pat būdu ir ją išnešė į lauką.
Tada kieme surado besidarbuojančią mamą, kuri iškart iškvietė pagalbą. Ši mažoji didvyrė paklausta iš kur žinojo, kaip elgtis, papasakojo, kad mokykloje dalyvavo ugniagesių paskaitoje: „Prisiminiau, kad sakė, jei pamatai degančius namus, pirmiausia turi gelbėti artimuosius, todėl čiupau brolį ir sesę, o tada išbėgom į lauką“. Tai, ką išgirdo mokykloje, ji pritaikė realiame gyvenime nelaimės akimirką – ir būtent tai padėjo išgelbėti jos šeimai gyvybę. Norime pasidžiaugti, kad šiandien visi gyvi, sveiki, o ši mergaitė – tikras pavyzdys mums visiems. Nes nesvarbu, kiek tau metų, svarbu KAIP tu pasielgi, kai to labiausiai reikia“, – rašoma GMP tarnybos Kauno rajono teritorinio skyriaus „Facebook“ paskyroje.
Medikai paprašė, kad mama duotų savo banko sąskaitos numerį ir kviečia prisidėti prie pagalbos šiai šeimai, kuri neteko daug, bet išsaugojo tai, ko neįmanoma atkurti – gyvybes. Net ir mažiausia parama yra svarbi.
Mamos sąskaita pagalbai: Raminta Aksamitauskienė LT197300010110492026 (Swedbank).
Paskirtis: pagalba po gaisro.
Gaisrasgreitosios medikai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.