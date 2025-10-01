SAM: dėl situacijos Zaporižioje jokio pavojaus Lietuvos gyventojų sveikatai nėra

Tačiau tai puikus priminimas gyventojams, gyvenantiems 100 km nuo Astravo ir dar neatsiėmusiems jiems priklausančio kalio jodido, nebeatidėlioti ir jį pasiimti, kadangi apie pusė vis dar to nepadarę, rašoma SAM pranešime žiniasklaidai.
„Mus pasiekia informacija, kad gyventojai sunerimo ir suskubo į vaistines pasirodžius klaidinančiai informacijai dėl esą galimo pavojaus Lietuvos gyventojams dėl situacijos Zaporižioje.
Tad norime nuraminti, kad jokio radiacinio pavojaus dėl šios situacijos mūsų šalyje nėra ir negali būti, tad ir kalio jodido tablečių pirkti nebūtina“, – sako sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Nėra priežasčių nuogąstauti
Kaip jau šią savaitę paaiškino Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) ekspertai, visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę dideliu atstumu, todėl net ir incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams.
Inspekcijai antrina Radiacinės saugos centro specialistai: dėl didelio atstumo, aplinkoje pasklidusios radioaktyviosios medžiagos išsisklaido ir mažėja jų koncentracija, atitinkamai ir galimas aplinkos radioaktyvusis užterštumas bei poveikis gyventojams.
Kaip papildo VATESI atstovai, net jei ir įvyktų incidentas būtent Zaporižios atominėje elektrinėje, jis būtų tik lokalaus pobūdžio.
SAM atkreipia dėmesį, kad kalio jodidas skydliaukės apsaugai vartotinas tik 100 km atstumu nuo įvykio vietos, o visi Ukrainos branduoliniai objektai nutolę gerokai toliau.
Proga atsiimti, kam iš tiesų aktualu
Viceministras primena, kad Lietuvos gyventojai, gyvenantys 100 km spinduliu nuo artimiausios mums, Baltarusijos atominės elektrinės, yra aprūpinti kalio jodidu. Tačiau apie pusė jų vis dar neatsiėmė jiems priklausančio preparato: „Dar neatsiėmusieji kalio jodido – neatidėliokite, neprisirišant prie šių dienų įvykių. O visiems kitiems turėti su savimi kalio jodido nereikia.“
SAM atkreipia gyventojų dėmesį, kad skydliaukės apsaugai branduolinės avarijos atveju netinkami vartoti vaistinėse parduodami spiritiniai jodo tirpalai ar jodo purškalai, taip pat maisto papildai su jodu, nes jie neapsaugotų skydliaukės.
O spiritinis jodo tirpalas apskritai yra skirtas tik išoriniam vartojimui – tepti ant odos, jodo burnos gleivinės purškalai skirti gerklės ligoms gydyti. Šių preparatų veiklioji medžiaga yra ne kalio jodidas, o tiesiog jodas, kuris yra stipriai oksiduojančiai ir toksiškai veikianti medžiaga, galinti sukelti cheminių audinių nudegimų ir apsinuodijimą, todėl jokiais būdais jo negalima gerti, net ir skiedžiant vandeniu.
Kalio jodido tabletės vartojamos tik Sveikatos apsaugos ministerijai rekomendavus, jei įvyksta branduolinė avarija veikiančioje atominėje elektrinėje. Per anksti arba per vėlai suvartotos tabletės neužtikrintų reikiamos skydliaukės apsaugos, o pavartojus kitu nei rekomenduojama laiku gali būti net ir žalinga.
Radiacinės saugos centro specialistai nuolat (24/7) stebi radiacinį foną Lietuvoje. Jis nepakitęs.
Gyventojai foninės gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės matavimų duomenis gali stebėti RSC interneto svetainėje, pasirinkę aktyvią nuorodą „Radiacinis fonas Lietuvoje“.