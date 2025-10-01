SAM: E. sveikatoje bus galima matyti ir laboratorinius tyrimus

Lrytas Premium prenumerata tik
Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
SveikataMedicinos žinios

SAM: E. sveikatoje bus galima matyti ir laboratorinius tyrimus

2025 m. spalio 1 d. 11:34
E. sveikatos informacinėje sistemoje sukurta nauja posistemė, kurioje tiek gyventojai, tiek gydytojai, prisijungę prie savo paskyros, galės matyti laboratorinių tyrimų duomenis, trečiadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak sveikatos viceministro Danieliaus Naumovo, medikams šio įrankio E. sveikatos sistemoje labai trūko.
„Pacientui nebereikės spausdinti popierinių tyrimų atsakymų, ypač kai jie atliekami kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje nei pacientas yra prirašytas. Dabar specialistui pakaks tiesiog prisijungti prie E. sveikatos specialisto portalo ir jis matys visus paciento atliktų tyrimų duomenis“, – pranešime sakė D. Naumovas.
Naująją posistemę jau išbandė sostinės Karoliniškių poliklinikos, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės specialistai.
Palaipsniui prie šios naujovės prisijungs vis daugiau gydymo įstaigų.
E.SveikataSveikatos apsaugos ministerija (SAM)

