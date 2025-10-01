SAM: E. sveikatoje bus galima matyti ir laboratorinius tyrimus

Pasak sveikatos viceministro Danieliaus Naumovo, medikams šio įrankio E. sveikatos sistemoje labai trūko.
„Pacientui nebereikės spausdinti popierinių tyrimų atsakymų, ypač kai jie atliekami kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje nei pacientas yra prirašytas. Dabar specialistui pakaks tiesiog prisijungti prie E. sveikatos specialisto portalo ir jis matys visus paciento atliktų tyrimų duomenis“, – pranešime sakė D. Naumovas.
Naująją posistemę jau išbandė sostinės Karoliniškių poliklinikos, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir Vilniaus miesto klinikinės ligoninės specialistai.
Palaipsniui prie šios naujovės prisijungs vis daugiau gydymo įstaigų.