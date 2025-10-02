Lrytas Premium prenumerata tik
SveikataMedicinos žinios

Mažeikių ligoninės direktoriumi tapo buvęs policijos komisaras Alfonsas Motuzas

2025 m. spalio 2 d. 08:44
Lrytas.lt
Nuo spalio 1 d. darbą pradėjo naujasis VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės direktorius Alfonsas Motuzas, trečiadienį pranešė Mažeikių rajono savivaldybė.
Ilgus metus Mažeikiuose dirbęs, o vėliau karjerą Klaipėdoje tęsęs buvęs policijos komisariato vadovas Alfonsas Motuzas grįžta į gimtąjį miestą. Jis, po daugiau nei pusmetį trukusios vadovo paieškos, paskirtas VšĮ Regioninės Mažeikių ligoninės direktoriumi.
„Grįžimas į gimtą kraštą man reiškia daug – tai ne tik profesinis žingsnis, bet ir galimybė savo patirtį panaudoti Mažeikių žmonių labui. Šiandienos sveikatos priežiūros iššūkiai reikalauja aiškios vizijos, bendradarbiavimo ir atsakomybės. Esu pasirengęs telkti komandą ir dirbti dėl pacientų gerovės bei įstaigos stiprinimo“, – sako A. Motuzas.
VšĮ Regioninė Mažeikių ligoninė – viena didžiausių gydymo įstaigų Žemaitijoje, kurioje veikia 16 skyrių ir dirba apie 470 darbuotojų. Naujo vadovo paskyrimas žymi strateginį posūkį – siekiama modernizuoti infrastruktūrą, stiprinti paslaugų kokybę ir užtikrinti skaidrų valdymą.
Lrytas.lt anksčiau rašė, kad naujo ligoninės vadovo paieškos užsitęsė. Dukart skelbi konkursai nepadėjo rasti tinkamo kandidato, todėl prireikė trečiojo.
„Tikimės, kad Alfonso Motuzo kompetencija ir lyderystė padės ligoninei augti, stiprinti ryšį su bendruomene ir užtikrinti aukštą sveikatos priežiūros standartą visame regione. Ligoninės kolektyvas sveikina naują vadovą ir linki sėkmės naujose pareigose!“, – rašoma Mažeikių ligoninės „Facebook“ paskyroje.
Alfonsas MotuzasMažeikių ligoninė

