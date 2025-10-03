NKC skirs iki 10 tūkst. eurų premiją, pranešusiems apie pažeidimus

Toks skatinimas inicijuojamas pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą ir tiems asmenims, kuriems LR generalinė prokuratūra yra suteikusi pranešėjo statusą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Informaciją apie galimą pažeidimą darbuotojai galės pateikti raštu – užpildydami specialią pranešimo formą, taip pat el. paštu arba žodžiu, atvykę pas kompetentingą NKC specialistą.
Pranešti bus galima apie tokius atvejus kaip: administraciniai nusižengimai, darbo pareigų pažeidimai, šiurkštūs profesinės etikos normų pažeidimai, mėginimas nuslėpti minėtus pažeidimus.
Taip pat – apie kitus teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui ar jį pažeidžiančius. Informaciją gali teikti asmenys, kurie apie pažeidimus sužinojo iš savo darbo, sutartinių santykių su NKC, įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.
Sveikatos apsaugos ministerija palaiko šią NKC iniciatyvą. „Kraujo donorystė yra kritiškai svarbi sveikatos sistemos dalis. Dėkojame visiems kraujo donorams, prisidedantiems ir palaikantiems šią sritį. Mums labai svarbus žmonių pasitikėjimas, todėl skaidrumą skatinanti Nacionalinio kraujo centro iniciatyva yra pavyzdinis žingsnis įstaigos reputacijai saugoti. Matome, kad visoje sveikatos sistemoje akivaizdžiai mažiau korupcijos apraiškų ir taip pat gerėja paslaugų kokybė. Šios krypties laikomės dirbdami sveikatos apsaugos sistemoje“, – sako Sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Pasak NKC direktoriaus Daumanto Gutausko, informacijos apie pažeidimus pateikusių darbuotojų skatinimo tikslas – paskatinti sąžiningą ir pilietiškai aktyvų elgesį, didinti pasitikėjimą vidiniais informavimo kanalais, stiprinti viešojo intereso gynimą bei užtikrinti NKC turto ir reputacijos apsaugą.
„Norime sukurti darbo aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi atsakingas už skaidrumą. Skatinimo sistema yra aiškus signalas, kad NKC ne tik netoleruoja teisinių pažeidimų, bet ir vertina žmones, kurie padeda užtikrinti įstaigos patikimumą bei reputaciją.
Ši iniciatyva – tai kvietimas kiekvienam darbuotojui būti aktyviu bendruomenės nariu. Viliamės, kad mūsų pavyzdys įkvėps ir kitas sveikatos sektoriaus įstaigas įvairiais būdais kovoti su galimais pažeidimais ir stiprinti pasitikėjimą visuomenėje“, – teigia jis.
NKC direktorius taip pat pabrėžia, kad bus visapusiškai užtikrinamas tiek informaciją pateikusio asmens, tiek ir pačios gautos informacijos turinio bei kitų duomenų, leidžiančių identifikuoti pranešėją, konfidencialumas.
Gavusi informaciją apie pažeidimą, NKC ją pradės vertinti nedelsiant. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo pranešėjui bus pateikta nagrinėjimo eiga, o procesui pasibaigus apie priimtą sprendimą jis bus informuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Pranešėjų skatinimas bus vienkartinis, individualiai pagrįstas ir proporcingas pateiktos informacijos reikšmingumui. Atsižvelgiama į tai, ar informacija padėjo užkirsti kelią galimai turtinei žalai NKC atsirasti, ar padėjo ją sumažinti, kiek leido gauti ar sutaupyti lėšų, kiek prisidėjo prie sudėtingos ar sisteminės pažeidimo schemos atskleidimo, kuri kitaip galbūt nebūtų buvusi nustatyta.
Piniginis atlygis pranešėjui bus išmokėtas per 30 kalendorinių dienų nuo galutinio sprendimo priėmimo. Konkreti suma priklausys nuo pateiktos informacijos tikslumo, išsamumo, aktualumo, poveikio, taip pat nuo to, ar pranešėjas bendradarbiavo tyrimo metu, suteikė papildomos informacijos ar paaiškinimų.