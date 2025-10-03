Profesorius pasakė, kokios taisyklės galioja operacinėje gimdymo metu

Pasak jo, vienas svarbiausių pokyčių akušerijoje buvo suvokimas, kad saugi pagalba neįmanoma be stiprios komandos. Kiekvienas narys – nuo gydytojo iki akušerės, slaugytojos ar pagalbinio personalo – turi žinoti ne tik savo užduotis, bet ir bendrą viziją, kokio rezultato siekiama, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Svarbiausia, kad kiekvienas komandos narys, nepriklausomai nuo patirties ar pareigų, turėtų teisę sustabdyti procesą, jei pastebi riziką. Tai padeda laiku išvengti klaidų“, – pabrėžia prof. M. Kliučinskas.
Operacinėse galioja aiški taisyklė: pirmą kartą atkreiptas dėmesys į galimą problemą skatina suklusti, o pakartotas signalas reiškia, kad būtina sustoti ir įsitikinti, ar viskas vyksta sklandžiai.
„Atliekant cezario pjūvio operaciją (CPO) kraujavimą iš makšties, šlapimo pūslės gali pastebėti tik šalia esančios slaugytojos ar kolegos gydytojai anesteziologai. Operuojantiems gydytojams tai nebūtinai matoma, todėl svarbu, kad kolegų pastebėjimai būtų išgirsti ir įvertinti“, – aiškina jis.
Komunikacija ir standartizuoti veiksmai akušerijoje leidžia užtikrinti greitą pagalbą. Kauno klinikose įdiegti specialūs lagaminai su visomis priemonėmis kraujavimo, eklapmsijos, septinio ir anafilaksinio šoko bei kitoms kritinėms situacijoms. Jie padeda išvengti chaoso ir užtikrina, kad kiekvienas komandos narys žinotų savo vaidmenį.
„Taip sutaupome laiko. Atsakinga akušerė žino, kad jeigu iš lagamino buvo panaudota priemonė, ją būtina papildyti. Kiekvieną rytą minėtų lagaminų, kaip ir naujagimio gaivinimo gimdymo palatose priemonių, sudėtys yra peržiūrimos bei atnaujinamos“, – sako prof. M. Kliučinskas.
Standartizacija gelbsti ir kitose situacijose. „Anksčiau, kai nuspręsdavome atlikti vaisiaus vakuuminę ekstrakciją, akušerinę procedūrą, kai gimdymo pabaigoje naudojant specialias priemones padedama naujagimiui greičiau gimti, dažnai kildavo papildomų klausimų – kokį būdą pasirinkti, kokias priemones atnešti. Dabar užtenka pasakyti „vakumekstrakcija“ – pristatomos sukomplektuotos priemonės, o specialistas pagal klinikinę situaciją pasirenka tinkamiausią priemonę ir būdą“, – paaiškina Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas.
Tokia sistema prigijo ir gimdymo palatose. Jei signalas suskamba vieną kartą, sureaguoja atsakinga akušerė, slaugytoja ar gydytojas. Jei skambutis girdimas pasikartojančiu režimu, į palatą nedelsiant susirenka visa komanda. „Toks susitarimas leidžia išvengti delsos ir veikti vieningai“, – akcentuoja prof. M. Kliučinskas.
Profesorius prisimena, kad dar jo rezidentūros metais sudėtingose situacijose dažnai tvyrojo sumaištis. „Dabar, laikantis algoritmų ir standartų, ramiai, bet tiksliai atliekame visus veiksmus. Kartais net nesupranti, kad vyksta kova už gyvybę, nes komanda dirba taip darniai“, – dalijasi patirtimi jis.
Pasak prof. M. Kliučinsko, svarbi pacientų saugos dalis yra ir netekčių analizė. Kauno klinikose veikia perinatalinių mirčių nagrinėjimo komisija, kuri kartą per mėnesį aptaria visus atvejus, kai naujagimis gimė negyvas arba mirė per pirmąsias 28 dienas.
„Visada siekiame atsakyti į klausimą, ar galima buvo to išvengti nėštumo, gimdymo ar pogimdyminiu laikotarpiu. Tai nėra žmonių baudimas – tai mokymasis iš situacijų, kad ateityje galėtume užtikrinti dar didesnį saugumą“, – aiškina profesorius. Tokia praktika leido sumažinti netekčių skaičių ir paskatino analizuoti ir vadinamuosius „arti netekties“ atvejus, kai pacientės gyvybei grėsė rimtas pavojus, tačiau ji buvo išsaugota.
„Drąsiai galiu sakyti, kad visa Lietuvos akušerija šiandien vadovaujasi paciento saugos principais. Net specializuoti kursai, skirti regionų gydytojams, visada pradedami nuo pacientų saugos ir komandinio darbo temų“, – pabrėžia prof. M. Kliučinskas.
Nenutrūkstamas mokymasis – privaloma praktika: gydytojai ir akušeriai kas penkerius metus privalo atnaujinti žinias pagal akušerinės pagalbos kursus, paremtus mokslu ir tarptautine patirtimi.
„Mokymasis ir klaidų analizė – tai ne bausmė, o galimybė tapti dar geresniais. Ši kultūra Akušerijos ir ginekologijos klinikoje diegiama nuo 2010 m., ji mums padeda užtikrinti pacientų saugumą ir kurti pasitikėjimu grįstą mediciną“, – apibendrina profesorius.
Rugsėjis Kauno klinikose – Pacientų saugos mėnuo. „Mokomės pacientų saugos!“ – šio mėnesio metu leidžiamų straipsnių ciklas, skirtas pabrėžti visų Ligoninėje esančių grandžių svarbą siekiant užtikrinti pacientų saugą per patirtį, bendradarbiavimą, atvirumą ir rūpestį.
Kauno klinikosginekologijaNėštumas
Rodyti daugiau žymių