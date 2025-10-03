Vaistinės pasipildė kalio jodido tablečių atsargas

Taip pat kviečiami šiuos preparatus atsiimti 17-os savivaldybių gyventojai, kurie gyvena 100 km nuo Astravo atominės elektrinės ir iki šiol tebėra jų neatsiėmę pagal išduotus receptus, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė pažymėjo, kad šios savaitės pradžioje vaistinėse išties gerokai pagausėjo gyventojų, norinčių atsiimti jiems išrašytas kalio jodido tabletes.
Rugsėjo 30 d. vien pagal receptus „Gintarinėse vaistinėse“ išduotų kalio jodido tablečių kiekis sudarė penktadalį per visą rugsėjį išduotų šių medikamentų kiekio. Žymiai išaugo ir žmonių, įsigyjančių šias tabletes skaičius, ypač – Kaune ir Kauno rajone.
„Atsižvelgdami į visuomenės poreikius, operatyviai papildėme kalio jodido tablečių atsargas „Gintarinėse vaistinėse“. Bet ir toliau raginame atkreipti gyventojų dėmesį, jog šios tabletės pirmiausia skirtos apsaugoti arčiausiai potencialaus radiacijos šaltinio – Astravo atominės elektrinės – gyvenančius žmones. Jos gali būti vartojamos tik aplinkoje pasklidus radioaktyviajam jonui ir tik gavus Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymą per radiją, televiziją ar kitas informavimo priemones“, – sako I. Tėvelienė.
Pasak vaistininkų, pacientai dažnai painioja kalio jodidą su mikroelementu jodu. Tai visiškai skirtingi preparatai, turintys skirtingą poveikį, tačiau jų abiejų negalima vartoti savarankiškai nepasitarus su vaistininku.
Kalio jodido tabletės gali būti vartojamos tik aplinkoje pasklidus radioaktyviajam jodui, o jodo mikroelementai, tokie kaip jodo purškalai, maisto papildai su jonu branduolinės avarijos atveju skydliaukės nuo radioaktyvaus jodo nesaugo.