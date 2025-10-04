Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Ant Klaipėdos chirurgų stalo pabudusi moteris apsipylė ašaromis: akimirksniu suprato – medikai padarė kraupią klaidą

2025 m. spalio 4 d. 13:35
Suvokusi, kas atsitiko Klaipėdos universiteto ligoninėje, pacientė puolė į ašaras – jai buvo atlikta ne skaudančios kairės, dėl kurios kreipėsi į medikus, o dešinės kojos kelio operacija.
