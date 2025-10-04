Orai
Sveikata
Medicinos žinios
2025 m. spalio 4 d. 13:35
Ant Klaipėdos chirurgų stalo pabudusi moteris apsipylė ašaromis: akimirksniu suprato – medikai padarė kraupią klaidą
2025 m. spalio 4 d. 13:35
Lrytas Premium nariams
Suvokusi, kas atsitiko Klaipėdos universiteto ligoninėje, pacientė puolė į ašaras – jai buvo atlikta ne skaudančios kairės, dėl kurios kreipėsi į medikus, o dešinės kojos kelio operacija.
Klaipėdos universiteto ligoninė
medikų klaida
ortopedas-traumatologas
