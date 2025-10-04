Išgėrę sirupo nuo kosulio mirė 14 vaikų: vaistas galėjo būti užterštas nuodinga medžiaga

Sveikatos ekspertai mano, kad užterštas sirupas nuo kosulio gali būti atsakingas už staigų inkstų nepakankamumo protrūkį tarp vaikų iki penkerių metų.
Tragedija prasidėjo nuo įprastų peršalimų
Tragedija prasidėjo Chhindwara rajone, Madja Pradešo valstijoje. Tėvai pastebėjo, kad vaikams pasireiškė įprasti sezoninio peršalimo simptomai – karščiavimas, kosulys. Vietos gydytojai išrašė jiems sirupo nuo kosulio.
Nors simptomai iš pradžių sumažėjo, netrukus vaikai nustojo šlapintis ir per kelias dienas jiems išsivystė sunkios inkstų infekcijos.
Trys vaikai mirė Nagpure, nors jiems buvo suteikta pažangi medicininė pagalba.
Laboratoriniai tyrimai vėliau atskleidė dietilenglikolio buvimą inkstų audinių mėginiuose. Dietilenglikolis – tai nuodinga cheminė medžiaga, siejama su vaistų užteršimu, dažniausiai randama antifrize, stabdžių skystyje ir pramoniniuose tirpikliuose.
Tai ne pirmas kartas, kai Indijoje gaminami sirupai tampa tarptautinės tragedijos priežastimi. 2023 m. manoma, kad dėl kosulio sirupo, užteršto šia medžiaga Indijos gamykloje, Gambijoje, Indonezijoje ir Uzbekistane mirė beveik 300 vaikų.
Pareigūnai skubiai uždraudė dviejų sirupų prekybą Chhindwara rajone ir išleido įspėjimą tėvams, gydytojams ir vaistinėms.
„Nė viena vandeniu plintanti liga paveiktose vietovėse nebuvo nustatyta. Todėl negalime atmesti ryšio tarp šių vaistų ir vaikų mirčių“, – sakė rajono vadovas Sheelendra Singhas.
Į kaimus, įskaitant Parasia ir Newton Chikli, buvo išsiųsti Indijos medicinos tyrimų tarybos ekspertai bei sveikatos komandos. Pareigūnai renka vaistų mėginius, atlieka apklausas šeimose ir ieško galimų naujų atvejų.
Vyriausiasis medicinos pareigūnas Nareshas Gore patvirtino pirmąją mirtį rugsėjo 7-ąją, sakydamas, kad pirmasis atvejis galėjo būti užfiksuotas dar rugpjūčio 24 d.
Inkstų komplikacijų šuolis užfiksuotas po rugsėjo 20-osios.
Kraujo ir vaistų mėginiai išsiųsti į institutą Pune miestelyje tolimesniems tyrimams.
Pasak gydytojų, simptomai primena ūminį encefalito sindromą – būklę, kuriai būdingas staigus smegenų uždegimas.
Kai kurie prarado sąmonę per 24 valandas nuo atvykimo į skubios pagalbos skyrių. Daugelis vaikų taip pat skundėsi ūmiu inkstų nepakankamumu ir jiems reikėjo dirbtinio plaučių ventiliavimo ir dializės.
Didžiausia mirčių banga užfiksuota Parasia (Chhindwara savivaldybė) bloke – čia per kelias dienas užgeso šešių vaikų gyvybės. Visi jie buvo vos 3–10 metų amžiaus. Dėl to ši teritorija paskelbta aukšto pavojaus zona.
Nerimas dar labiau išaugo, nes kraujo ir smegenų skysčio tyrimai atmetė įprastus virusinius bei bakterinius susirgimus. Į pagalbą išsiųstos Nacionalinio ligų kontrolės centro ir Nacionalinio virusologijos instituto komandos.
Panašūs atvejai toliau pasitaiko, todėl stebėjimas buvo išplėstas ir apima Vidarbha kaimo vietoves bei gretimus regionus.
Kai kurios diagnozės jau pakeistos iš encefalito į ūminę encefalopatiją, kuri gali būti nulemta cheminių medžiagų ar aplinkos toksinų, o ne virusų.
Nepaisant daugybės mirčių, nacionalinės sveikatos agentūros kol kas išlieka tylos pozicijoje.
Gydytojai svarsto ir viruso pėdsakus
Kai kurie specialistai neatmeta, kad ligą galėjo paskatinti Chandipura virusas, sukeliantis smegenų uždegimą ir encefalopatiją. Šiuo metu nuo šio viruso vakcinos nėra. Vis dėlto jis yra panašus į japoninį encefalitą – dažnesnę ligą, nuo kurios galima apsisaugoti skiepais.
Šeimos toliau reikalauja atsakymų ir atsakomybės dėl savo vaikų mirčių.
„Mūsų vaikai niekada anksčiau nebuvo sirgę“, – sakė vienas sielvartaujantis tėvas.
„Šįkart jiems pakilo temperatūra. Po sirupo jie nustojo šlapintis. Negalėjome jų išgelbėti“, – pridūrė kitas.
Tyrimas dėl mirčių tęsiamas.
Parengta pagal thesun.co.uk