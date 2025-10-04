Planuojant naikinti priemokas už gydymo paslaugas, J. Sejonienės pasiūlymas

Ji įregistravo tai numatantį pasiūlymą Seime svarstomoms Sveikatos sistemos įstatymo pataisoms.
„Siūlau numatyti, kad pacientas turi teisę pasirinkti brangesnę paslaugą ar sveikatos priežiūros technologiją, padengdamas tik kainų skirtumą tarp valstybės kompensuojamos ir jo pasirinktos paslaugos“, – sako J. Sejonienė.
Jei Seimas pritartų, šių pasirinkimų sąrašą ir kainų skirtumų apmokėjimo tvarką nustatytų Vyriausybė.
Tvirtindama minėtų paslaugų ir sveikatos priežiūros technologijų sąrašą, Vyriausybė turėtų atsižvelgti į gydymo įstaigų, profesinių ir pacientų organizacijų pasiūlymus bei mokslo, technologijų ir inovatyvių sprendimų plėtrą.
J. Sejonienė tikisi, kad toks sąrašas atspindės realius pacientų ir sveikatos sistemos poreikius, atitiks šiuolaikinės medicinos raidą.
Konservatorės nuomone, dalis medicininių paslaugų gali būti apmokama iš privačių finansavimo šaltinių, ir tai neprieštarauja solidarumo principui, nes valstybė išliks atsakinga už bazinių, būtinosios pagalbos paslaugų užtikrinimą.
Atkreipdama dėmesį į Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimus, parlamentarė tvirtina, kad pacientui turi būti sudaryta teisė pasirinkti jo sveikatos situaciją labiausiai atitinkančias paslaugas ir pačiam prisidėti prie jų apmokėjimo.
„Reali praktika rodo, kad pacientai renkasi ne tik priemones (pavyzdžiui, lęšiukus, implantus), bet ir pačias paslaugas ar procedūras (pavyzdžiui, naujesnes chirurgines metodikas, mažiau invazines operacijas, inovatyvius gydymo būdus, mažiau kenksmingus diagnostinius tyrimus). Inovacijos dažniausiai atsiranda būtent paslaugų bei procedūrų srityje. Todėl, siekiant išvengti situacijos, kai valstybės laiduojamos paslaugos de facto tampa vieninteliu „nemokamu paketu“, įstatyme būtina numatyti, kad pacientas turi teisę pasirinkti ir brangesnę priemonę, ir brangesnę paslaugą ar procedūrą, ir brangesnius vaistus ar kitą sveikatos priežiūros technologiją, padengdamas tik kainų skirtumą“, – sako J. Sejonienė.
ELTA primena, kad Seimas svarsto Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotas įstatymo pataisas, kurias priėmus iš pacientų nebebūtų reikalaujama papildomų priemokų valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.
Tikimasi, kad tokie pokyčiai didintų skaidrumą sveikatos sistemoje, paslaugų prieinamumą, sumažintų eiles gydymo įstaigose.
Visgi, Seimo opozicija, kai kurie medikai bei pacientų atstovai mano, kad tokie pakeitimai apribotų pacientų galimybes laisvai pasirinkti jiems tinkamiausią paslaugos apimtį ar kokybę, pablogintų paslaugų prieinamumą ir tik padidintų socialinę atskirtį.