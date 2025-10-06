Kai ligoninė nedirba ar gyvai paklausti nedrąsu: dėl ko lietuviai skambina vaistininkams?

Telemedicinos sprendimai visame pasaulyje jau reikšmingai mažina pirminės sveikatos priežiūros apkrovą. „World Economic Forum“ analizė rodo, kad tai leidžia gydytojams koncentruotis į sudėtingesnius atvejus. Lietuvoje vaistininkų nuotolinės konsultacijos taip pat prisideda prie spartesnės pagalbos pacientams ir efektyvesnio sveikatos sistemos darbo.
Žmonės lengviau atsiveria telefonu
Pacientai neretai konsultuojasi nuotoliniu būdu taupydami laiką, ieškodami privatesnės aplinkos ar dėl to, kad fiziškai jaučiasi per silpni atvykti į vaistinę. Vaistinių tinklų atstovai pastebi, kad žmonės telefonu apie savo sveikatos problemas atsiveria labiau.
„Žmonės telefonu atsipalaiduoja, nesijaučia stebimi kitų, konsultacija būna privatesnė ir laisvesnė“, – sako vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Judita Voverė.
Jai antrina ir „Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė. Kaip sako pašnekovė, kalbantis telefonu žmonės drąsiau klausia asmeniškesnių dalykų, nes jaučiasi patogiai savo aplinkoje.
Konsultacijos neretai įgauna ir psichologinį pobūdį. „Žmonės telefonu lengviau pasidalija savo emocijomis, kankinančiomis dvejonėmis. Siekia sumažinti nežinomybę ir nerimą dėl tam tikro simptomo“, – pastebi BENU vaistinių tinklo vadovė dr. Indrė Brazauskaitė
Pagrindiniai atvejai, dėl kurių žmonės skambina
Apie papildų poveikį pacientai neretai pamiršta, todėl galimybė greitai gauti profesionalią nuotolinę konsultaciją yra labai vertinama. Taip pat dažnai kreipiamasi dėl praktinių klausimų – internetinių užsakymų, registracijos skiepams ar tyrimams. Tai vienos iš dažniausių priežasčių, kodėl žmonės naudojasi telemedicinos klientų aptarnavimo linijomis.
„Nepriklausomai nuo sezono, dažnai sulaukiame klausimų apie tai, ką daryti sutrikus virškinimui, nudegus ar susidūrus su alergine reakcija, kokios papildomos, namuose esančios priemonės padėtų palengvinti simptomus“, – sako I.Brazauskaitė
Štai J.Voverė akcentuoja, kad pacientų skambučių dažniausiai sulaukiama, kai reikalinga konsultacija dėl vaistų tarpusavio sąveikos, šalutinių poveikių.
Tam pritaria ir „Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė. Ji papildo, kad gyventojams daug klausimų kyla dėl vaikų sveikatos – kaip tinkamai paruošti antibiotikų suspensiją, sumažinti temperatūrą, kaip elgtis atsiradus bėrimams.
Didina sveikatos priežiūros sistemos efektyvumą
Specialistai pabrėžia, kad nuotolinės vaistininkų konsultacijos ne tik teikia tiesioginę pagalbą pacientams, bet ir padeda mažinti perteklinių vizitų į gydymo įstaigas skaičių.
Savaitgaliais ar švenčių dienomis gydytojus pasiekti tampa gerokai sunkiau. Skubios pagalbos skyriuose dažnai tenka laukti valandas. Tokiais atvejais pokalbis su vaistininku gali padėti greitai įvertinti situaciją – ar būtina nedelsiant kreiptis į medikus, ar pakanka priemonių, kurių galima imtis namuose.
„Žmonės gauna patikimus atsakymus tuomet, kai jų labiausiai reikia, o gydymo įstaigos ir priėmimo skyriai išvengia perteklinių apsilankymų, ypač intensyviu sergamumo laikotarpiu“, – pažymi I.Tėvelienė
Tam paantrina ir Indrė Vilkelė, „Eurovaistinės“ internete klientų patirties vadovė. Pasak jos, nuotolinės konsultacijos su vaistininku ypatingai gelbsti įsibėgėjant peršalimo ir virusinių ligų sezonui.
„Ligų sezono metu pacientai gali nuotoliu greičiau sulaukti vaistininko rekomendacijų, taip sumažindami ligų plitimą aplink bei komplikacijų riziką“, – aiškina I. Vilkelė.
Tarptautiniai pavyzdžiai – įkvėpimas Lietuvai siekti daugiau
Nors telefarmacija Lietuvoje vystosi sparčiai, specialistai pabrėžia, kad šios srities potencialas dar nėra iki galo išnaudotas. Tarptautinė praktika rodo, kad galima nuveikti gerokai daugiau – tiek diegiant naujoves, tiek plečiant paslaugų spektrą.
„Turime iš ko pasimokyti – ir jau dabar ties tuo aktyviai dirbame“, – sako Indrė Vilkelė, „Eurovaistinės“ internete klientų patirties vadovė.
Pašnekovė pateikia konkrečius pavyzdžius: Kanadoje vaistininkai jau teikia vaizdo konsultacijas, o JAV diegiamos pažangios sistemos, kurios leidžia vaistininkams stebėti pacientų sveikatos rodiklius per išmaniuosius prietaisus ir koordinuoti priežiūrą kartu su gydytojais.
