Seimo komitete – pertrauka dėl siūlymo drausti priemokas už valstybės lėšomis apmokamas gydymo paslaugas

Nors šio komiteto nariai iš dalies pritarė socialdemokratės Orintos Leiputės iniciatyvai leisti ligoniams savo lėšomis sumokėti už nemedicinines aptarnavimo paslaugas, dėl galimų priemokų už medicinines paslaugas jie suabejojo, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pirmadienį kilus diskusijai dėl situacijų, kai pacientui reikėtų palikti galimybę prisidėti prie savo gydymo iš asmeninės kišenės, šio klausimo svarstyme nutarta padaryti pertrauką. Komiteto nariai paprašė įstatymo pataisas inicijavusią Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) įvertinti tokius Seimo nario Lino Urmanavičiaus ir kitų parlamentarų pasiūlymus.
Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys L. Urmanavičius tvirtino, kad reikėtų aiškiai numatyti paslaugas, kurios yra visiškai apmokamos valstybės lėšomis ir už jas negali būti imami papildomi mokesčiai. Ji taip pat siūlė numatyti pacientų teisę į brangesnes sveikatos priežiūros paslaugas, vaistus, medicinos priemones ar technologijas, prie kurių jie patys galėtų prisidėti finansiškai.
„Pateikiu konkrečią situaciją: įvyko rankos operacija, vėliau reikalinga reabilitacija, tačiau pacientas jos priverstas laukti porą mėnesių. Nelikus galimybės žmogui prisidėti savo lėšomis, neužtikriname kokybiškos paslaugos, nes taip ilgai laukiant reabilitacijos, negaunant kineziterapeuto paslaugos, sveikatos būklė tik blogėja“, – komiteto posėdyje aiškino L. Urmanavičius.
Seimo socialdemokrato Sauliaus Čaplinsko nuomone, tai logiškas pasiūlymas.
„Reikėtų nustatyti, už ką sumoka Ligonių kasos ir už kokias paslaugas (…) gali primokėti pats pacientas‘“, – sakė S. Čaplinskas.
ELTA primena, kad Seimas svarsto Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotas Sveikatos sistemos įstatymo pataisas, kurias priėmus iš pacientų nebebūtų reikalaujama papildomų priemokų už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.
Tikimasi, kad tokie pokyčiai didintų skaidrumą sveikatos sistemoje, paslaugų prieinamumą, sumažintų eiles gydymo įstaigose.
Visgi, kai kurie Seimo nariai, medikai bei pacientų atstovai mano, kad tokie pakeitimai apribotų pacientų galimybes laisvai pasirinkti jiems tinkamiausią paslaugos apimtį ar kokybę.