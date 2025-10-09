Marijampolės ligoninėje – devyni nauji gydytojai

Tai – gydytojos kardiologės Grytė Ramantauskaitė ir Viktorija Zieniūtė-Woloszyn, gydytojos neurologės Paula Mateikienė ir Ieva Čelpačenko, skubiosios medicinos gydytoja Gabrielė Mickutė, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja Jolita Jeremičė, gydytojas chirurgas Mindaugas Šilkūnas, gydytoja anesteziologė reanimatologė Jovita Jakubauskienė, vidaus ligų gydytoja Ingrida Ruškytė.
„Žinoma, ypač svarbi užduotis mums – ne tik pritraukti gydytojus specialistus, bet ir juos išsaugoti, kad neišvyktų į kitas įstaigas. Tam skiriame atitinkamas skatinamąsias priemones, įskaitant profesinio tobulėjimo galimybes, įtraukimą į sprendimų priėmimą, savęs realizaciją, sėkmingą integraciją į regioną, visuomenę, kolektyvą bei kitas kompleksines priemones.
Pažymėtina, kad ligoninės atstovai aktyviai bendradarbiauja ir su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, ir su Vilniaus universitetu, dalyvaudami jų organizuojamuose kasmetiniuose renginiuose, kuriuose būna gausus būrys medicinos studentų, gydytojų rezidentų, pristatydami mūsų įstaigą, ateities perspektyvas, įskaitant atitinkamų rezidentūros studijų finansavimą, karjeros galimybes ir kitus aspektus“, – rašoma pranešime.
Jame taip pasidžiaugta, kad Marijampolės ligoninė 2024–2025 metais papildomai buvo patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Vilniaus universiteto rezidentūros baze šių rezidentūros studijų programų ciklų praktinėms dalims atlikti: neurologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, radiologijos, akušerijos ir ginekologijos, skubiosios medicinos. Iki šiol ligoninė, kaip rezidentūros bazė, buvo patvirtinta vidaus ligų ir chirurgijos rezidentūros studijų programoms.