Ekspertai vėl išjuokė D. Trumpo sveikatos sekretorių

Ekspertai netruko išjuokti šį teiginį, teigdami, kad pagrindinis šios teorijos šalininkų cituojamas tyrimas yra kupinas klaidų ir tai yra dar vienas R. F. Kennedy polinkio į „pseudomokslą“ pavyzdys.
„Nevartokite „Tylenol“ nėštumo metu ir kūdikiui gimus neduokite jam „Tylenol“, – per kabineto posėdį sakė D. Trumpas.
„Du tyrimai rodo, kad vaikams, kuriems anksti atliekama apipjaustymo operacija, autizmo rizika yra dvigubai didesnė“, – įsiterpė R. F. Kennedy ir pridūrė: „Labai tikėtina, kad dėl jiems skiriamo „Tylenol.“
Tačiau Bostono universiteto profesorė ir autizmo ekspertė Helen Tager-Flusberg pabrėžė, kad nė vienas tyrimas neparodė, jog kūdikiams skiriamas „Tylenol“ būtų susijęs su didesne autizmo rizika.
Nėščioms moterims medicinos asociacijos taip pat pataria saikingai vartoti skausmą malšinančius vaistus, įskaitant acetaminofeną – veikliąją „Tylenol“ medžiagą, kai to reikia, o ne „pakentėti“, kaip pataria D. Trumpas.
Nors keli tyrimai parodė galimą ryšį su acetaminofenu nėštumo metu, priežastinis ryšys niekada nebuvo įrodytas. Griežčiausia iki šiol atlikta analizė, paskelbta praėjusiais metais žurnale „JAMA“, kai kontrolinė grupė buvo broliai ir seserys, jokio ryšio nerado.
Kalbant apie apipjaustymo teoriją, plačiausiai cituojamas Danijos mokslininkų 2015 m. paskelbtas straipsnis yra „kupinas klaidų“, į kurias tuo metu dėmesį atkreipė kiti mokslininkai, sakė Pensilvanijos universiteto Perelmano medicinos mokyklos psichiatras Davidas Mandellis.
Pasak jo, tyrimas rėmėsi maža musulmonų berniukų, apipjaustytų ligoninėse, o ne namuose, kaip dažniausiai įprasta šioje kultūroje, imtimi. Šie vaikai buvo ligoninėje, todėl, D. Mandello teigimu, tikėtina, kad jie buvo „kitaip mediciniškai pažeisti“, o tai galėtų paaiškinti didesnį neurologinės raidos sutrikimų skaičių.
„Naujesnė šios srities tyrimų apžvalga neatskleidė jokio apipjaustymo ir kokio nors neigiamo psichologinio poveikio ryšio“, – pridūrė jis.
R. F. Kennedy – buvęs aplinkosaugos aktyvistas ir teisininkas, dešimtmečius skleidęs klaidingą informaciją apie vakcinas, D. Trumpo paskirtas sveikatos apsaugos sekretoriumi, – autizmo priežasčių atskleidimą iškėlė kaip savo pagrindinį tikslą, sumažino tyrimų kitose srityse finansavimą. Jis pasamdė vakcinų sąmokslo teoretiką Davidą Geierį, anksčiau baustą už medicinos praktiką be licencijos ir nepatvirtintų vaistų bandymus su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, kad šis ištirtų tariamą vakcinų ir autizmo ryšį, paneigtą per dešimtis anksčiau atliktų tyrimų.