Įspėja dėl visų namuose randamo vaisto – pavojus kepenims

Paracetamolis – vienas dažniausiai vartojamų vaistų Jungtinėje Karalystėje ir visame pasaulyje. Jį galima įsigyti be recepto beveik kiekvienoje vaistinėje ar prekybos centre.
Šis preparatas laikomas saugiu būdu malšinti skausmą, karščiavimą ar peršalimo simptomus. Kasmet britai nuperka apie 200 milijonų paracetamolio pakuočių.
Tačiau naujausias Notingamo universiteto mokslininkų tyrimas privertė suklusti – preparatas gali būti ne toks nekenksmingas, kaip įprasta manyti.
Tyrėjų išvados rodo, kad ilgalaikis paracetamolio vartojimas vyresnio amžiaus žmonėms gali kelti rimtų sveikatos grėsmių.
Tyrimo rezultatai sukėlė nerimą
Mokslininkai išanalizavo daugiau kaip 180 tūkst. 65 metų ir vyresnių pacientų, kuriems buvo skiriamas paracetamolis, medicininius įrašus ir juos palygino su daugiau kaip 400 tūkst. panašaus amžiaus žmonių, nevartojusių šio vaisto.
„Dėl suvokiamo saugumo paracetamolis ilgą laiką buvo rekomenduojamas kaip pirmo pasirinkimo vaistas osteoartrito gydymui pagal daugelį gydymo gairių, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, kurie yra labiau linkę į su vaistais susijusias komplikacijas“, – aiškino pagrindinis tyrimo autorius profesorius Weiya Zhang.
Rezultatai pribloškė – nustatyta, kad ilgalaikis paracetamolio vartojimas gali padidinti širdies nepakankamumo, aukšto kraujospūdžio, skrandžio opų ir inkstų ligų riziką.
Todėl mokslininkai paragino „atsargiai peržiūrėti“ paracetamolio vartojimą kaip standartinį ilgalaikio skausmo malšinimo būdą.
Jis pridūrė, kad nors būtini tolesni tyrimai, paracetamolio vartojimas lėtinio skausmo malšinimui senjorams turėtų būti vertinamas atsargiau, ypač dėl riboto jo efektyvumo.
Pagal NHS (National Health Service, Jungtinės Karalystės sveikatos apsaugos tarnyba – red.) rekomendacijas, suaugusieji gali vartoti dvi 500 mg tabletes iki keturių kartų per dieną, tarp dozių darant bent keturių valandų pertrauką. Negalima viršyti aštuonių tablečių per 24 valandas.
Vis dėlto kai kuriems žmonėms reikėtų būti atsargiems arba visai vengti paracetamolio. Tai apima asmenis, turinčius kepenų ar inkstų sutrikimų, tuos, kurie per savaitę suvartoja daugiau kaip 14 alkoholio vienetų, ir žmones, alergiškus paracetamoliui ar panašiems vaistams.
Asmenims, sveriantiems mažiau nei 50 kilogramų, taip pat rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju, nes jiems gali prireikti mažesnės dozės. Norėdami gauti visą informaciją apie galimą šalutinį poveikį, pacientai raginami perskaityti pakuotėje esantį informacinį lapelį.
Sveikatos specialistai pabrėžia, kad paracetamolio perdozavimas gali būti pavojingas gyvybei, todėl būtina griežtai laikytis nurodymų ir nevartoti kelių vaistų, kurių sudėtyje yra ta pati veiklioji medžiaga.
Nors naujas tyrimas kelia klausimų, NHS savo rekomendacijų kol kas nekeičia. Tarnyba pabrėžia, kad paracetamolį saugu vartoti reguliariai daugelį metų, jei neviršijama rekomenduojama dozė.
Trumpalaikiam skausmui, pavyzdžiui, galvos ar dantų skausmui, dažniausiai pakanka kelių dozių per vieną ar dvi dienas. Tačiau ilgalaikėms būklėms, tokioms kaip artritas ar nugaros skausmas, paracetamolis neretai vartojamas mėnesius ar net metus.
Penki svarbūs faktai apie paracetamolį:
- Vaistas pradeda veikti maždaug per valandą;
- Įprasta dozė – 1–2 tabletės po 500 mg vienu metu, iki keturių kartų per dieną;
- Nevartokite kartu su kitais vaistais, kurių sudėtyje yra paracetamolio – gresia perdozavimas;
- Paracetamolis saugus nėštumo ir žindymo metu, jei laikomasi dozavimo;
- Nevartokite alkoholio, jei turite kepenų problemų – toks derinys gali būti pavojingas.
Parengta pagal express.co.uk
paracetamolisVaistaiJungtinės Karalystės sveikatos apsaugos sistema (NHS)
