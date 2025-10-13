NVSC: didžiausias sergamumas gripu – Vilniaus apskrityje

Mažiausias sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis šių metų 41-ąją savaitę registruotas Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Lyginant šių metų 41-osios savaitės sergamumo duomenis su ankstesnės savaitės duomenimis, matyti, kad bendras susirgimų gripu, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų skaičius išliko panašus.
Praėjusią (41-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo buvo hospitalizuoti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 105 asmenys, iš kurių 2 buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 4 mirties atvejai. Asmenys priklausė 70–79 (1 asmuo) ir 80–89 (3 asmenys) amžiaus grupėms.
Efektyviausiai apsaugo skiepai
Skiepijimas COVID-19 ir gripo vakcinomis labiausiai rekomenduojamas rizikos grupėms, ypatingai: 65 metų ir vyresniems bei sergantiems lėtinėmis ligomis.
Saugantis gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI raginame imtis ir kitų veiksmingų prevencijos priemonių – kruopščiai laikytis asmens higienos taisyklių (rankų plovimas/dezinfekcija), kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, dažnai vėdinti ir valyti patalpas (dažnai liečiamus paviršius), o svarbiausia – susirgus likti namuose, nesilankyti žmonių susibūrimuose, nevesti sunegalavusių vaikų į ugdymo įstaigas, kreiptis į gydytoją, laikytis jo nurodymų ir rekomendacijų.