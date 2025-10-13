Po tragiškos avarijos Šilutės rajone – žinia iš ligoninės, į kurią plūdo sunkiai sužeisti vaikai

Lrytas primena, kad šeštadienį Šilutės rajone įvyko kraupi avarija: kaktomuša susidūrė BMW ir „Toyota“ automobiliai, abi vairuotojos žuvo. Per eismo įvykį taip pat nukentėjo 8 vaikai. Kiekviename automobilyje jų buvo po keturis.
Policijos duomenimis, prie BMW vairo sėdėjusi moteris važiavo su savo atžalomis.
„Toyota“ vairuotoja vyko su keturiais vienodo amžiaus mažamečiais – jie visi gimė 2016 metais.
Vyriausiam nepilnamečiui iš BMW automobilio – 17 metų. Kiti trys gimę 2009, 2011 ir 2020 metais.
Pirmadienį „Delfi“ pranešė, kad po avarijos keturi vaikai vis dar gydomi reanimacijoje Kaune.
Bet iš pradžių visas nukentėjusiųjų aštuonetas buvo vežamas į Respublikinę Klaipėdos ligoninę.
Pirmadienį viešai padėkota tądien uostamiestyje dirbusiems medikams.
„Ligoninės administracija dėkoja vaikų intensyviosios terapijos gydytojai Indrai Viršutienei, ortopedams traumatologams Aleksandrui Žuk, Ramūnui Šuipiui, Jonui Baltrūnui, vaikų chirurgams Vytautui Vieželiui ir Mariui Šikšniui, anesteziologams reanimatologams Gitui Anušauskui ir Švytriui Bylaičiui, vaikų ligų gydytojai Giedrei Motiejaitienei, medicinos gydytojai Ilonai Šakuro, gydytojui echoskopuotojui Virginijui Žalimui, bendrosios praktikos slaugytojai Kornelijai Dapkutei, paramedikei Ingai Luotienei, reanimacijos intensyviosios terapijos slaugytojoms Žanai Volkovai ir Reginai Jankuvienei, slaugytojo padėjėjai Alvitai Grigalauskaitei, gydytojams radiologams Igoriui Kniaževui ir Andrej Košelap, radiologijos technologei Galinai Petravičienei, biomedicinos technologei Linai Dačkauskienei ir visiems visiems medikams savo savaitgalį paskyrusiems gelbėjant vaikus“, – rašė Respublikinė Klaipėdos ligoninė.
Tragediją nulėmė viena-kita akimirka
Tragiška kaktomuša, kaip rašė Lrytas, įvyko šeštadienį, apie 15 val. 55 min., kelyje Kaunas-Jurbarkas-Šilutė ties Rudynu kaimu – pirminiais duomenimis, „Toyota Prius“ vairavusi 60 metų moteris bandė aplenkti kitus automobilius.
Išvažiavusi į priešingos krypties juostą, ji susidūrė su 3-ečios serijos BMW, kurį vairavo 43 moteris ir 57 metų vyro vairuojamu visureigiu „Volkswagen Touareg“.
Abi vairuotojas iš siaubingai sumaitotų automobilių ištraukė ugniagesiai – jos buvo ne gyvybės ženklų. Nelaimės vietoje greitosios pagalbos medikai konstatavo jų mirtį.
Nė viena iš žuvusių vairuotojų anksčiau nebuvo bausta už šiurkščius eismo taisyklių pažeidimus.
„Tragediją veikiausiai nulėmė viena-kita akimirka, pristigus atidumo“, – portalui pasakojo šaltiniai.