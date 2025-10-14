Atidarytas RVUL Skubiosios pagalbos skyrius: atnaujinimas kainavo beveik 5 mln. eurų

Svečius RVUL Skubiosios pagalbos skyriuje pasitikusi įstaigos direktorė dr. Jelena Kutkauskienė pabrėžė, kad šio skyriaus renovacija yra vienas svarbiausių pastarųjų metų sveikatos sistemos infrastruktūros atnaujinimų sostinėje. „Noriu pasidžiaugti kryptinga valstybės investicija, kuri padėjo užtikrinti tiek greitesnį ir kokybiškesnį pacientų aptarnavimą, tiek pagerinti regiono sveikatos sistemos atsparumą ir parengtį įvairioms ekstremalioms situacijoms. Šiuolaikinė infrastruktūra, skaitmeniniai pacientų srautų valdymo sprendimai, išplėstos pirminio būklės įvertinimo (triažo) ir diagnostikos galimybės leidžia veikti pagal aukščiausius standartus ir užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą net esant padidintam pacientų srautui“, – sakė vadovė.
Anot jos, skyriaus renovacija nėra vien estetinis atnaujinimas – tai investicija į greitesnį ir efektyvesnį gydymą bei geresnius rezultatus. Pacientams renovacija reiškia trumpesnį laukimo laiką, aiškesnę priėmimo tvarką ir paciento kelią, tikslesnę diagnostiką, patogesnę aplinką. Darbuotojams pasiūlytos ergonomiškos darbo vietos, optimizuoti procesai, sukurtos galimybės ugdyti kompetencijas ir didinti emocinį atsparumą. Tai kuria motyvuotą ir vieningą komandą, teikiančią aukštesnės kokybės paslaugas, sklandžiai dirbančią tiek kasdienėse, tiek kritinėse situacijose ir greitai reaguojančią į naujus sveikatos sistemos iššūkius.
„Esame pagrindinis suaugusiųjų skubiosios medicinos centras Vilniaus regione, todėl šį projektą įgyvendinome kaip atsakingą investiciją, kuri sujungia pažangią medicinos įrangą, infrastruktūros atnaujinimą ir duomenimis grįstą valdymą – visa tai garantuoja kokybę ir tvarų išteklių panaudojimą.
Dėkoju visai ligoninės komandai ir institucijoms už konstruktyvų darbą: kartu sukūrėme skubios pagalbos paslaugų aplinką, atitinkančią šių dienų iššūkius ir rytojaus lūkesčius, bei atveriančią naują kokybinį etapą Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje“, – džiaugėsi dr. J. Kutkauskienė.
Sveikino žodį tarusi ir simbolinę juostelę perkirpusi sveikatos apsaugos ministrė M. Jakubauskienė pabrėžė modernizavimo svarbą ir naudą tiek pacientams, tiek skyriaus komandai.
„Atnaujintas Skubiosios pagalbos skyrius leis dar geriau užtikrinti pacientų saugumą, greitesnį reagavimą ir kokybiškesnes paslaugas. Tai svarbus žingsnis stiprinant visos šalies skubiosios pagalbos sistemą ir gerinant sąlygas tiek pacientams, tiek medikams“, – sakė ministrė.
Atidaryme dalyvavęs Vilniaus universiteto rektorius prof. R. Petrauskas sakė besidžiaugiantis modernizacija: „Vilniaus universitetas kaip ligoninės dalininkas džiaugiasi vykstančia plėtra. Ligoninės projektai gerai parengti ir sėkmingai realizuojami.
Svarbiausia, kad siekiama naujų standartų ir sudaromos vis geresnės sąlygos darbuotojams bei pacientams. Tai investicija į kiekvieno iš mūsų ramybę kritiniu momentu ir žinojimą, kad gausime kokybišką pagalbą“, – sakė jis.
Planuojant Skubiosios pagalbos skyriaus pokyčius, galvota ne tik apie fizinį atsinaujinimą, bet ir apie organizacinio proceso peržiūrėjimą, remiantis užsienio šalių – JAV, Vokietijos, Skandinavijos – patirtimi.
O siekiant valdyti streso rizikos veiksnius, nemažai investuojama ir į personalo kompetencijas – RVUL Skubiosios pagalbos skyriaus darbuotojai yra mokomi pagal specialią JAV ir JK įsikūrusio Krizių prevencijos instituto (CPI) metodiką, leidžiančią saugiai ir konstruktyviai reaguoti į distresą patiriančius asmenis.
Šis infrastruktūros modernizavimo projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis, dalį lėšų skyrė ir pati įstaiga. Bendra investicijų į Skubiosios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimą suma siekia 4,96 mln. Eur.
