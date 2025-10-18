Mokslininkai paskelbė apie naują pandemiją, kuri gali nusinešti daugiau nei 7 milijonus gyvybių

JAV infekcinių ligų ekspertas Michaelas T. Osterholmas teigia, kad kita pandemija, kurią jis pavadino „The Big One“ („Didžioji“), gali nusinešti daugiau nei septynių milijonų žmonių gyvybes vien JAV, o bendras aukų skaičius pasaulyje bus daug didesnis.
Kaip gali prasidėti „The Big One“ epidemija
Savo naujoje knygoje, parašytoje kartu su žurnalistu Marku Olshekeru, jis papasakojo apie „hipotetinį, bet visiškai įmanomą“ scenarijų, kaip gali kilti nauja, dar mirtinesnė epidemija.
Mokslininko aprašymu, viskas prasideda nuo kūdikio mirties Kenijos ir Somalio pasienyje, kur vietos medikas, bandydamas padėti, tampa viruso „superplatintoju“, nesuvokdamas, kad pats yra užsikrėtęs.
Taip infekcija pradeda plisti po žemynus. „Tai bus kaip biologinė bomba. Pasaulis vėl atsidurs ugnies apsuptyje“, – įspėja M.Osterholmas.
Jis pabrėžia, kad klausimas yra ne, AR tai įvyks, o KADA būtent: „Tai ne variantas, o neišvengiamybė“.
Praeities pandemijų pamokos
Autoriai pažymi, kad COVID-19 buvo tik įspėjimas – ir žmonija turi geriau pasiruošti. Knygoje cituojami Nobelio premijos laureato Joshua Lederbergo žodžiai.
„Nė vienas iš mūsų nebus saugus, kol visi nebus saugūs. Bakterijos ir virusai nepripažįsta valstybių sienų... Mikrobai, kurie vakar užkrėtė vaiką kitame žemyne, rytoj gali tapti pasaulinės pandemijos pradžia“, – sako jis.
Ekspertų nuomone, pasaulis turi kurti naujas veiksmingas vakcinas, plėtoti gamybos pajėgumus, kad galėtų greitai reaguoti, ir galiausiai suprasti, kad „nė viena šalis neišgyvens viena“.
Tačiau M.Osterholmas pripažįsta, kad deramas pasaulinis reakcijos į pandemines grėsmes koordinavimas yra mažai tikėtinas, bet pabrėžia, kad tai „nesumažina pasirengimo svarbos“.
„Mes nuolat gyvename žymiai didesniame pavojuje dėl mikrobų priešų nei dėl žmonių“, – pažymi profesorius.
Nors scenarijus „The Big One“ yra hipotetinis, jis verčia susimąstyti: ar pasaulis yra pasirengęs kitai didžiajai pandemijai.
Primename, kad PSO paskelbė naują ataskaitą, kurioje įspėja apie pasaulinę grėsmę, kurią kelia antibiotikams atsparios bakterijos.
Kasmet jos sukelia daugiau nei milijoną mirčių, o iki 2050 m. šis skaičius gali beveik padvigubėti – iki 1,9 mln.
Šaltinis tsn.ua
pandemijaepidemiologijaantibiotikams atspari bakterija
Rodyti daugiau žymių