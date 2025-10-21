Lrytas Premium prenumerata tik
Proveržis onkologijoje: vienas kraujo tyrimas gali anksti aptikti dešimtis vėžio rūšių

2025 m. spalio 21 d. 06:57
Naujas didelio masto tyrimas parodė, kad novatoriškas kraujo tyrimas „Galleri“ gali nustatyti vėžio DNR fragmentus iš daugiau nei 50 rūšių navikų – daugumai, kurių nėra ankstyvosios diagnostikos programų. Naujoji technologija gali iš esmės pakeisti onkologinio skriningo praktiką ir žymiai pagreitinti diagnostiką.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad testas sugebėjo identifikuoti platų navikų spektrą, iš kurių apie 75 proc. neturi veikiančios ankstyvosios patikros programos. Apie tai praneša BBC.
Galleri testas: kaip jis veikia ir kokia jo tikslumas
Kraujo tyrimas, žinomas kaip Galleri testas, sukurtas JAV farmacijos kompanijos Grail.
Testas veikia aptikdamas vėžio DNR fragmentus, kurie atsiskiria nuo naviko ir cirkuliuoja kraujyje. Šiuo metu Galleri testas aktyviai bandomas Jungtinės Karalystės nacionalinėje sveikatos tarnyboje (NHS).
Tyrimo metu JAV ir Kanadoje per metus buvo stebimi 25 tūkstančiai suaugusiųjų. Tarp tų, kurie gavo teigiamą rezultatą (vienam iš šimto), vėliau vėžys buvo patvirtintas 62 proc. atvejų.
Įspūdingi bandymų rezultatai
Daugiau nei puse atvejų vėžys buvo nustatytas ankstyvoje stadijoje, kai jį lengviausia gydyti ir galima visiškai įveikti.
Testas gali aptikti navikų tipus, kuriems nėra atrankinės patikros programų, pavyzdžiui: kiaušidžių, kepenų, skrandžio, šlapimo pūslės ir kasos vėžys.
Kartu su tradicinėmis prevencijos programomis (krūties, žarnyno, plaučių ir gimdos kaklelio) Galleri testas padidino nustatytų vėžio atvejų skaičių septynis kartus.
Kraujo tyrimas teisingai nustatė vėžio šaltinį 9 iš 10 atvejų.
Šis proveržis gali reikšti, kad ankstyva vėžio diagnostika taps prieinamesnė ir efektyvesnė, suteikiant didesnes galimybes išgydyti ligą dar jos pradžioje.
