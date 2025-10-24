Siaubas gydytojo kabinete: moteris bandė jį pasmaugti – panaudojo neįtikėtiną ginklą

Šokiruojantis incidentas įvyko gydytojo kabinete Varšuvoje.
Pirmadienio, spalio 20 d., popietę 36 metų pacientė įsiuto ir užpuolė savo gydytoją.
Ji bandė jį pasmaugti jo stetoskopu.
Priežastis? Gydytojas atsisakė pakeisti įrašus jos kortelėje.
Kai gydytojas atsisakė pakeisti įrašą, pacientė įsiuto ir pradėjo rėkti. Tuoj pat situacija tapo nekontroliuojama.
Moteris užblokavo išėjimą iš kabineto, o tada apvyniojo stetoskopą aplink gydytojo kaklą ir pradėjo jį smaugti.
Laimei, medicinos personalas sureagavo greitai ir gydytojas, kuris buvo smaugiamas stetoskopu, išvengė mirties.
Užpultas medikas apie incidentą pranešė policijai. Policija sulaikė pacientę.
Antradienį moteriai buvo pareikšti kaltinimai dėl valstybės pareigūno fizinio neliečiamumo pažeidimo. Už savo veiksmus ji gali praleisti iki trejų metų už grotų.
Parengta pagal fakt.pl
užpuolimasagresyvi merginapacientė
