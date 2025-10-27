Nebereikia laukti eilėje pas dermatologą: melanomą diagnozuoti padeda dirbtinis intelektas

„Visame pasaulyje kasmet diagnozuojama vis daugiau odos vėžio atvejų, o Lietuvoje kiekvienais metais – apie 1800 odos vėžio atvejų, o iš jų apie 400 melanomos. Kiekvienas nudegimas saulėje, net jei jis įvyko seniai, palieka pėdsaką. Oda „prisimena“ visą sukauptą saulės žalą, todėl po metų ar kelių tai gali pasireikšti pakitusiais apgamais. Būtent todėl rudenį, kaip po vasaros matome daugiausiai pokyčių, rekomenduojama pasitikrinti apgamus“, – sako šeimos gydytoja Elena Šukė.
Kada būtina sunerimti?
Pasak medikės, ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti, jei atsirado apgamas ar odos darinys, senasis pakito dydžiu, forma ar spalva, pradėjo kraujuoti ar niežėti.
„Jei šeimoje yra buvę odos vėžio atvejų, patikra turėtų tapti reguliaria rutina. Melanoma yra itin agresyvi liga, tačiau ankstyva diagnostika gali padėti ją visiškai išgydyti“, – sako E. Šukė.
Gydytoja priduria, kad pacientai dažnai delsia dėl laiko stokos ar įsitikinimo, kad apgamas nėra pavojingas: „Mūsų praktikoje tai viena didžiausių problemų – žmonės laukia per ilgai. Jei įtartinas darinys nustatomas anksti, gydymas būna paprastas ir efektyvus. Tačiau pavėlavus liga gali progresuoti labai greitai“.
Odos vėžys yra viena iš nedaugelio onkologinių ligų, kurią žmogus gali pastebėti pats.
„Tai reiškia, kad mes patys galime būti pirmieji savo sveikatos stebėtojai. Bet norint būti tikriems, reikia kreiptis į specialistus. Geriau pasitikrinti kartą per metus, nei rizikuoti ir praleisti pirmuosius ligos simptomus“, – sako „Affidea“ dirbanti šeimos gydytoja.
Sprendimas – AI patikra be ilgų eilių
Pastaraisiais metais Lietuvoje itin aktuali problema – ilgos laukimo eilės pas dermatologus, kurios dažnai užtrunka net kelis mėnesius. Tai lemia, kad pacientai, pastebėję pakitimus odoje, neretai laukia per ilgai, kol gauna specialisto apžiūrą.
Reaguojant į tai, pacientams dabar prieinama inovatyvi galimybė – apgamų patikra pasitelkiant dirbtinį intelektą (DI).
Šią paslaugą atlieka slaugytoja, naudojant specialų dermatoskopą su DI analize. Gauti rezultatai pateikiami iš karto, todėl sprendimai dėl tolimesnių veiksmų priimami greitai ir tiksliai. DI analizės tikslumas siekia 97 proc., todėl tai itin patikimas būdas nustatyti rizikingus darinius.
„Naudojant DI technologiją kasdienėje praktikoje, mes galime greičiau ir patikimiau atpažinti įtartinus odos darinius. Svarbiausia – tai leidžia išvengti mėnesius trunkančio laukimo pas dermatologą“, – aiškina E. Šukė.
„Žalio koridoriaus“ sistema – greitas kelias pas specialistą
Dar viena naujovė – „žalio koridoriaus“ sistema. Jei dirbtinio intelekto analizė rodo, kad apgamas įtartinas, pacientui suteikiama galimybė patekti pas dermatologą skubos tvarka – iki 7 dienų.
Tai reiškia, kad žmogui nereikia laukti mėnesių, gyventi nežinioje ar nerime – patikra atliekama greitai, o jei reikia, specialisto konsultacija užtikrinama be eilės.
„Žmonės dažnai bijo ne tiek diagnozės, kiek laukimo. Šis sprendimas leidžia labai greitai suteikti aiškumą: jei apgamas nepavojingas – pacientas iškart nurimsta. Jei yra rizika – jis per savaitę patenka pas gydytoją. Tai labai svarbu kalbant apie melanomą, kur ankstyva diagnostika tiesiogiai lemia gydymo sėkmę“, – pabrėžia gydytoja.
Dirbtinis intelektas – gydytojo pagalbininkas, ne pakaitalas
DI nėra gydytojo sprendimo pakaitalas – tai vertingas pagalbinis įrankis, padedantis greičiau identifikuoti riziką ir optimizuoti pacientų srautus.
Tokia technologija leidžia gydytojams daugiau laiko skirti tiems, kuriems jo labiausiai reikia, o pacientams – gauti greitesnį atsakymą.
Partnerystė su Skin Analytics, viena iš pirmaujančių dirbtinio intelekto sprendimų kūrėjų dermatologijoje, leidžia integruoti pažangias skaitmenines inovacijas į klinikinę praktiką. Tai padeda kurti efektyvesnę, greitesnę ir pacientui draugiškesnę sveikatos priežiūros sistemą.
