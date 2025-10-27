Ši būklė – „tylioji grėsmė“: Vilniaus ligoninė kviečia į nemokamą patikrą

Ši profilaktinė akcija Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje organizuojama jau trečius metus iš eilės. Kasmet ja pasinaudoja ir savo sveikatą pasitikrina apie 200 vilniečių, sergančių cukriniu diabetu. Patikras vykdę gydytojai pastebi, kad net keletas jų pirmą kartą sužino apie prasidėjusius kraujotakos sutrikimus būtent šių nemokamų patikrų metu.
Nemokama patikra vyks lapkričio 14 dieną, nuo 9 iki 13 valandos, Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (Antakalnio g. 57, Vilnius).
Ligoninės kraujagyslių chirurgai atliks kojų arterinės kraujotakos įvertinimą apčiuopos ir doplerometrijos metodais, aptars rezultatus ir pateiks individualias rekomendacijas. Planuojama, kad ir šiemet, akcijos metu, bus ištirta iki 200 pacientų. Registracija vyks nuo spalio 28 d. darbo dienomis, nuo 12 iki 14 val., telefonu +370 658 23914.
„Diabetinė pėda – tai tarsi tyli, bet labai pavojinga liga. Ji neskauda, ji neįspėja, bet kai pasireiškia – būna jau vėlu. Mūsų tikslas – padėti žmonėms išvengti šios grėsmės laiku atliekant paprastą, greitą ir visiškai neskausmingą patikrą“, – sako Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Kraujagyslių chirurgijos skyriaus vedėja Ingrida Valužytė.
Pasak gydytojos, daugelis sergančiųjų diabetu per vėlai pastebi pirmuosius simptomus – nejautrumą, dilgčiojimą, šaltumą ar skausmą kojose. Tai ženklas, kad sutriko kraujotaka ar pažeisti nervai.
„Kai pacientai kreipiasi laiku, galime padėti – atkurti kraujotaką, užkirsti kelią žaizdoms ir infekcijoms. Bet kai pažeidimai jau pažengę, tenka imtis sudėtingų intervencijų ar net amputacijų. Todėl profilaktika – tai ne formalumas, o būdas išsaugoti žmogaus gyvenimo kokybę“, – pabrėžia dr. Valužytė.
Statistika rodo, kad ši problema – globali. Šiuo metu pasaulyje diabetu serga apie 537 milijonus žmonių, tai yra vienas iš 11 suaugusiųjų. Prognozuojama, kad iki 2045 m. šis skaičius išaugs iki 783 milijonų. Kas 20 sekundžių pasaulyje dėl diabetinės pėdos amputuojama viena koja, o net pusės šių atvejų būtų galima išvengti, jei pacientai laiku tikrintųsi kraujotaką ir laikytųsi gydytojų rekomendacijų.
Pagal naujausias tarptautines gaires, kiekvienas sergantis cukriniu diabetu bent kartą per metus turėtų pasitikrinti kojų arterijų pulsus ir bent kartą būti apžiūrėtas kraujagyslių chirurgo. Tokia patikra padeda anksti nustatyti kraujotakos sutrikimus, kol dar nėra skausmo ar žaizdų, ir pradėti gydymą.
Šių metų Pasaulinės diabeto dienos šūkis – „Žinodamas tau kylančias grėsmes, suprasi, kaip elgtis“ – ypač taikliai atspindi šios akcijos esmę. Pasak I. Valužytės, žinojimas yra pirmasis žingsnis į prevenciją: „Norime priminti – diabetinė pėda nėra neišvengiama. Kiekvienas pacientas gali apsaugoti save, jei žino rizikos veiksnius ir kreipiasi laiku. Mūsų pareiga – suteikti tam galimybę.“
Pasaulinė diabeto diena pasirinkta neatsitiktinai – būtent lapkričio 14-ąją gimė Frederikas Bantingas, vienas iš insulino atradėjų, už kurį 1923 metais buvo skirta Nobelio premija. Jo atradimas išgelbėjo milijonus gyvybių, tačiau šiuolaikinė medicina vis dar primena, kad pats insulinas neišsprendžia visų diabeto problemų – būtina nuolatinė savistaba, atsakingas gydymasis ir reguliarūs profilaktiniai patikrinimai.
Todėl šią lapkričio 14-ąją Vilniaus miesto klinikinės ligoninės kraujagyslių chirurgai ragina nelaukti simptomų, o pasinaudoti proga nemokamai pasitikrinti savo kojų kraujotaką. Nes būtent ankstyvas žingsnis gali tapti didžiausiu žingsniu sveikatos išsaugojimo link.
„Kiekvienas pacientas, atėjęs į patikrą, įgyja žinojimą – o tai jau pirmas žingsnis link išvengtos ligos. Kartais išgelbėta koja – tai išgelbėta gyvenimo istorija“, – sako Ingrida Valužytė.
Ką svarbu žinoti apie nemokamą patikrą dėl diabetinės pėdos?
– Reikalinga išankstinė registracija, kuri vyks nuo spalio 28 dienos kiekvieną darbo dieną, nuo 12.00 iki 14.00 val. Skambinkite telefonu +370 658 23914. Registracija bus stabdoma užpildžius visus patikrai skirtus laikus.
– Nemokama kojų arterijų patikra cukriniu diabetu sergantiems pacientams vyks Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (Antakalnio g. 57) lapkričio 14 dieną, penktadienį nuo 9.00 iki 13.00 val. jums paskirtu laiku, nurodytuose kabinetuose.
– Šeimos gydytojo siuntimas nereikalingas.
– Tyrimo metu bus atliekamas kojų arterinės kraujotakos įvertinimas arterijų pulsų apčiuopos ir doplerometrijos metodais.
– Bus suteikiama profesionali gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacija (ištyrimo rezultatų aptarimas, rekomendacijos).
– Ištyrimui reikalinga apnuoginti kojas, todėl maloniai prašome atvykti apsirengus patogiai.