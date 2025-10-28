Dėl siuntos iš „Temu“ – į ligoninę: paaugliui prireikė skubios operacijos

Paauglys atsidūrė vienoje Naujosios Zelandijos ligoninėje, kai 4 dienas užsitęsė pilvo skausmas.
„Jis prisipažino, kad maždaug prieš savaitę nurijo apie 80–100 5x2 mm galingų (neodiminių) magnetų“, – teigiama ataskaitoje, kuri 2025 m. spalio pabaigoje paskelbta Naujosios Zelandijos medicinos žurnale.
Magnetai, kurie Naujojoje Zelandijoje yra uždrausti nuo 2013 m. sausio, buvo įsigyti internetinėje parduotuvėje „Temu“, teigė gydytojai.
Rentgeno nuotrauka parodė, kad magnetai susikaupė keturiomis tiesiomis linijomis vaiko žarnyne. „Atrodė, kad jie buvo atskiruose žarnyno segmentuose, tarpusavyje sulipę dėl magnetinių jėgų“, – paaiškino medikai.
Tiksli operacijos nebuvo nurodyta. Internetinės parduotuvės „Temu“ atstovai teigė, kad pradėjo tyrimą ir siekia užtikrinti, jog įmonės veikla atitinka saugos reikalavimus, kurie taikomi Naujojoje Zelandijoje.
Gydytojai teigė, kad magnetų spaudimas sukėlė nekrozę – audinių mirtį – keturiose berniuko plonosios žarnos ir aklosios žarnos srityse. Chirurgai atliko operaciją, kad pašalintų negrįžtamai pažeistus audinius ir ištrauktų magnetus.
Po aštuonių dienų ligoninėje berniukas galėjo grįžti namo.
„Šis atvejis parodo ne tik magnetų, bet ir internetinės prekybos pavojus vaikams“, – teigė straipsnio autoriai Binura Lekamalage, Lucinda Duncan-Were ir Nicola Davis.
Jie teigė, kad magnetų pašalinimo operacija gali sukelti komplikacijų vėlesniame gyvenime, pavyzdžiui, žarnyno obstrukciją, pilvo išvaržą ir lėtinį skausmą.
„Temu“ pareiškė apgailestaujanti dėl berniuko nelaimės. „Mes pradėjome vidinį tyrimą ir susisiekėme su straipsnį parašiusiais medikais, kad gautume daugiau informacijos apie šį atvejį“, – teigė įmonės atstovas spaudai.
„Šiuo metu negalime patvirtinti, ar minimi magnetai buvo įsigyti per „Temu“, nei identifikuoti konkretų produktą. Nepaisant to, peržiūrime atitinkamus sąrašus, siekdami užtikrinti visišką atitiktį vietiniams saugos reikalavimams.“
Kinijoje įkurta elektroninės komercijos įmonė sulaukė kritikos, įskaitant ir Europos Sąjungą, kad, kaip teigiama, nepakankamai stengiasi pašalinti neteisėtus produktus iš savo platformos.
Parengta pagal „The Guardian“ inf.