Antakalnio kapinėse – išskirtinė laidotuvių ceremonija: šie žmonės savo mąstymu pralenkė laiką

Iki šiol donorų kūnai būdavo kremuojami, o jų urnos perduodamos artimiesiems arba saugomos mokslo įstaigoje. Šiemet pirmą kartą organizuota VU saugomų urnų su palaikais palaidojimo ceremonija jų atminimui pagerbti specialiai įrengtoje kapavietėje, kuri ateityje galės sutalpinti daugiau nei 1000 urnų.
VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas sako, kad šis renginys – išskirtinis pagarbos žmonėms, prisidėjusiems prie medicinos mokslo pažangos, ir būsimų medikų ugdymo ženklas, taip pat – dėkingumo jų šeimoms išraiška.
„Ši ceremonija reikšminga ne tik Universiteto bendruomenei, bet ir visai visuomenei. Kiekvienas žmogus, paaukojęs savo kūną medicinos mokslui, dovanoja galimybę būsimiems gydytojams mokytis realios kūno anatomijos, o mums visiems – galimybę siekti pažangesnės medicinos. Ši ceremonija – mūsų nuoširdus padėkos ženklas jiems ir jų artimiesiems už šią kilnią dovaną“, – sako prof. R. Petrauskas.
VU Medicinos fakulteto dekanas prof. Dalius Jatužis pabrėžia, kad kūno donorystė – ypatingas pasitikėjimo ir atsidavimo ženklas.
„Žmonės, dovanodami savo kūną medicinos mokslui, suteikia neįkainojamą galimybę mokytis ir tobulėti. Tai – kilnūs ir tylūs geradariai, kurių pasirinkimas liudija didžiulį pasitikėjimą būsimais gydytojais. Kiekvienas studentas, susidūręs su šia dovana, mokosi ne tik anatomijos, bet ir pagarbos, atjautos bei atsakomybės. Šių žmonių auka tampa pamoka visam gyvenimui – priminimu, kad medicina prasideda nuo dėkingumo ir pagarbos žmogui“, – sako prof. D. Jatužis.
VU Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros vadovė prof. Janina Tutkuvienė įsitikinusi, kad žmogaus kūno dovanojimas medicinos studijoms ir mokslui – tai vienas kilniausių ir prasmingiausių poelgių, kokį galima padaryti.
„Žmonės, dovanojantys savo kūną po mirties anatomijos studijoms, yra pralenkę laiką savo mąstymu, drąsa, pasiaukojimu, altruizmu ir supratimu, koks gali būti prasmingas pasitarnavimas net ir po mirties“, – sako anatomė prof. J. Tutkuvienė.
VU Medicinos fakulteto Anatomijos ir histologijos katedra kasmet sulaukia vidutiniškai 35 kūno donorystės pareiškimų ir apie 6–10 donorų kūnų.
Paaukoti kūnai pasitarnauja medicinos studentų anatomijos mokymui, gydytojų tobulinimosi programoms ir moksliniams tyrimams, padedantiems geriau suprasti žmogaus organizmą ir tobulinti esamus gydymo metodus.
