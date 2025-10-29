Profesorius M. Kliučinskas: svarbiausia – pasitikėjimas ir bendradarbiavimas gimdymo metu

„Mūsų stiprybė – galimybė vienoje vietoje suteikti visą reikalingą pagalbą kiekvienai nėščiajai. Nesvarbu, ar gimdymas vyksta sklandžiai, ar netikėtai atsiranda komplikacijų, ar kūdikis gimsta anksčiau laiko – čia moterį priima multidisciplininė komanda, pasirengusi reaguoti į bet kokią situaciją“, – sako prof. M. Kliučinskas.
Akušerijos ir ginekologijos klinikoje dirbanti komanda nuolat tobulina savo įgūdžius, kad kiekvienas gimdymas būtų kuo saugesnis ir ramesnis. Gydytojai, akušerės ir slaugytojos dalyvauja mokymuose, atlieka praktikas modernioje simuliacijų laboratorijoje, kur įvairios procedūros atliekamos ant specialių manekenų. „Toks pasiruošimas leidžia mums užtikrinti, kad net ir sudėtingiausiose situacijose komanda veikia kaip vienas organizmas – greitai, tiksliai ir su dideliu žmogišku jautrumu“, – sako klinikos vadovas.
Be medicininės pagalbos, didelis dėmesys skiriamas emocinei gerovei. Klinikoje dirba medicinos psichologai ir socialinis darbuotojas, konsultuojantys nėščiąsias, pagimdžiusias moteris ir jų šeimas. „Psichologo pagalba yra lengvai pasiekiama – pakanka pasakyti akušerei, slaugytojai ar gydytojui, kad norima pasikalbėti. Jei matome, kad pagalba reikalinga, psichologas pats ateina pas pacientę. Tokie pokalbiai padeda moterims atgauti ramybę ir pasitikėjimą savimi“, – pasakoja prof. M. Kliučinskas.
Būsimi tėvai kviečiami į „Akademijos šeimai“ susitikimus, diskusijas ir seminarus, kuriuose akušerės dalijasi patarimais apie nėštumą, gimdymą ir pirmąsias dienas su naujagimiu. „Šie susitikimai suteikia galimybę ne tik gauti žinių, bet ir pažinti kliniką, pamatyti gimdymo palatas, iš anksto susitikti su komanda. Tai suteikia daugiau pasitikėjimo, o gimdymo dieną – mažiau streso“, – sako prof. M. Kliučinskas.
Apie tai, kaip svarbu jaustis saugiai ir sulaukti dėmesingo rūpesčio, pasakoja ir Justina su vyru Tomu, šį pavasarį Kauno klinikose susilaukę ilgai laukto pirmagimio.
„Mūsų šeimai liko tik patys gražiausi prisiminimai. Kiekvienas darbuotojas, su kuriuo teko bendrauti, buvo nuoširdus ir rūpestingas – jautėsi, kad visiems iš tiesų rūpi. Buvo ir pagalba, ir šypsenos, ir šiltas žodis. Net, atrodo, smulkmenos – skanus maistas, jauki aplinka kūrė ramybės jausmą“, – sako Justina.
Tokie atsiliepimai, anot prof. M. Kliučinsko, yra didžiausias komandos įvertinimas. „Mane labiausiai džiugina, kai moterys sako, jog jautėsi išgirstos ir palaikytos. Pastaraisiais metais mūsų klinikoje daug dėmesio skyrėme empatijos ir bendravimo kultūrai. Visas personalas dirba su nuoširdžiu rūpesčiu – juk tai momentas, kurį šeima prisimena visą gyvenimą“, – teigia prof. M. Kliučinskas.
Atvykstant į gimdymą rekomenduojama turėti asmens dokumentus, nėščiosios kortelę, tyrimų rezultatus ir higienos priemones. Tačiau, pasak profesoriaus, ne ką svarbiau yra ir nusiteikimas: „Svarbiausia atsinešti gerą nuotaiką, pasitikėjimą mūsų komanda ir laukimo džiaugsmą. Visa kita mes pasirūpinsime“, – sako prof. M. Kliučinskas.
Kauno Perinatologijos centrą sudaro Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos, Neonatologijos bei kitų profilinių klinikų multidisciplininė komanda. Tai didžiausias aukščiausio – tretinio lygio – sveikatos priežiūros paslaugas gimdyvėms ir naujagimiams teikiantis centras šalyje, kuriame kasmet pasaulį išvysta apie 3000 naujagimių.