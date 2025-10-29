Lrytas Premium prenumerata tik
SAM: nuo lapkričio pavėžėjimo paslauga galės pasinaudoti daugiau pacientų

2025 m. spalio 29 d. 09:50
Nuo lapkričio 1 d. pavėžėjimo paslauga galės pasinaudoti ne tik transplantacijos laukiantys bei gulintys pacientai, bet ir kitos pacientų grupės, trečiadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
„Iki metų pabaigos paslaugos bus teikiamos tokia pat apimtimi, kaip ir anksčiau. Deja, kitiems metams suplanuotas panašus lėšų kiekis, kaip šiemet, todėl metų pabaigoje turėsime dar kartą atidžiai įvertinti pavėžėjimo poreikį, įkainius ir teikimo kriterijus, kad ateityje išvengtume šių paslaugų ribojimo arba stabdymo“, – pranešime teigia sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
SAM nurodo, nuo lapkričio mėnesio dėl pavėžėjimo paslaugų galės kreiptis pacientai, kurie dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu.
Taip pat šia paslauga pacientai galės pasinaudoti, kai jiems reikiamu metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos.
Pavėžėjimo paslauga pacientams pradėta teikti praėjusių metų liepą ir yra apmokama valstybės biudžeto lėšomis. Šiemet jai buvo skirta apie 8,8 mln. eurų, o kitais metais numatoma skirti 9,3 mln. eurų.
