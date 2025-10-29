Ypatinga naujovė – jau netrukus: dantis odontologai taisys ir namuose

Pasak savivaldybės Sveikatos ir šeimos skyriaus vedėjos Auksės Baltuonienės Klaipėdoje, kaip ir kituose didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune, mobilios odontologų paslaugos neįgaliesiems bus teikiamos įgyvendinant projektą „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas“.
Projekte dalyvauja VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras. Šiuo metu yra pasirašyta finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra, vykdomos reikalingos įrangos viešųjų pirkimų procedūros.
Planuojama, kad paslaugų teikimas Klaipėdoje prasidės 2026 m. vasario mėnesį.
Kaip atrodys ši paslauga – dar nėra iki galo aišku. Svarstoma, kad vien tik gydytojo odontologo neužteks – gydytojui reikės asistento ir žmogaus, kuris padės užnešti įrangą į daugiabučius. Pavyzdžiui, Vilniuje, numatyta, kad pas pacientą turėtų važiuoti mažiausiai trijų žmonių komanda.
Dar spalio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informavo, kad sostinėje numatytos penkios klinikos, kurios odontologines paslaugas neįgaliesiems teiks namuose, Kaune tokių bus trys, kituose didžiuosiuose miestuose – taip pat po kelias.
Paslaugas neįgaliesiems planuojama teikti trejus metus. Projektas turėtų baigtis iki 2029 metų. Kas bus tada, kai jis pasibaigs ministerija dar svarsto. Kalbama, kad ateityje būtų galima pratęsti šių paslaugų teikimą jas kompensuojant.
