Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SveikataMedicinos žinios

Ypatinga naujovė – jau netrukus: dantis odontologai taisys ir namuose

2025 m. spalio 29 d. 17:44
Vaida Jutkonė
Jau ateinančiais metais Klaipėdoje gyvenantiems neįgaliesiems bus teikiama nauja paslauga – kitais metais jie į namus galės išsikviesti mobilias odontologų komandas su visa dantų tvarkymo įranga. Tiesa, odontologai galės teikti ne visas paslaugas, o tik būtiniausias. Tai yra – gydytojai nedės implantų ir neprotezuos, tačiau bus gydomi dantys, suvaldomos infekcijos. Tam bus pritaikyta speciali mobili įranga.
Daugiau nuotraukų (2)
Pasak savivaldybės Sveikatos ir šeimos skyriaus vedėjos Auksės Baltuonienės Klaipėdoje, kaip ir kituose didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune, mobilios odontologų paslaugos neįgaliesiems bus teikiamos įgyvendinant projektą „Odontologijos paslaugų neįgaliesiems modelio diegimas“.
Projekte dalyvauja VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras. Šiuo metu yra pasirašyta finansavimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra, vykdomos reikalingos įrangos viešųjų pirkimų procedūros.
Planuojama, kad paslaugų teikimas Klaipėdoje prasidės 2026 m. vasario mėnesį.
Kaip atrodys ši paslauga – dar nėra iki galo aišku. Svarstoma, kad vien tik gydytojo odontologo neužteks – gydytojui reikės asistento ir žmogaus, kuris padės užnešti įrangą į daugiabučius. Pavyzdžiui, Vilniuje, numatyta, kad pas pacientą turėtų važiuoti mažiausiai trijų žmonių komanda.
Dar spalio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informavo, kad sostinėje numatytos penkios klinikos, kurios odontologines paslaugas neįgaliesiems teiks namuose, Kaune tokių bus trys, kituose didžiuosiuose miestuose – taip pat po kelias.
Paslaugas neįgaliesiems planuojama teikti trejus metus. Projektas turėtų baigtis iki 2029 metų. Kas bus tada, kai jis pasibaigs ministerija dar svarsto. Kalbama, kad ateityje būtų galima pratęsti šių paslaugų teikimą jas kompensuojant.
odontologijaNeįgaliejiodontologas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.