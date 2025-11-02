Gydytojas pasidalijo paslaptimi, kaip greitai užmigti: apie jį dauguma nė negirdėjo

Streso kupinas gyvenimo būdas ar kiti veiksniai, kaip, tarkime, kofeino, alkoholio vartojimas vakarais, gali apsunkinti kokybišką poilsį naktimis. Neigiamą įtaką miegui daro ir turimos sveikatos problemos, lėtinis skausmas ir kiti sutrikimai.
Remiantis atliktais tyrimais, Jungtinėje Karalystėje maždaug vienas iš trijų suaugusiųjų susiduria su miego sutrikimais, o apklausos rodo, kad apie 30 procentų suaugusiųjų praneša apie prastą miego kokybę.
Jungtinėse Valstijose veikiančios „Amerikos miego medicinos akademijos“ atlikta apklausa taip pat parodė, kad 12 procentų amerikiečių diagnozuota lėtinė nemiga.
Tačiau Jungtinėje Karalystėje dirbantis gydytojas rezidentas dr. Amiras Khanas pasidalijo „mediciniškai įrodytu“ metodu, kuris padės tiems, kuriems sunku užmigti.
Dr. A.Khanas dirba šeimos gydytoju ir partneriu vienoje Bradfordo chirurgijos klinikoje. Be reguliarių pasirodymų televizijoje laidose kaip, pavyzdžiui, „This Morning“, „Lorraine“ ir „Morning Live“, jis sukaupė didelę socialinių tinklų auditoriją, internete dalydamasis medicininiais ir sveikatos patarimais.
Neseniai jis kartu su kolege Cherry Healey pradėjo naują tinklalaidę pavadinimu „No Appointment Necessary“, kurioje jie nagrinėja įvairias sveikatos problemas.
Viename epizode jiedu aptarė miego svarbą ir kalbėjo apie metodus, gerinančius miego kokybę.
Dr. A.Khanas žiūrovams paaiškino naudojamą gudrybę pabrėždamas: „Jei tikrai norite naudingos technikos, kad užmigtumėte, yra toks dalykas, kurį naudojame medicinoje. Tai vadinama kognityviniu maišymu.“
Gydytojas teigia, kad pacientai, kuriems jis rekomendavo šį metodą, grįždavo su teigiamais atsiliepimais.
Kas yra kognityvinis maišymas?
„Kognityvinis maišymas tiesiog suteikia jūsų smegenims atsitiktinių minčių, apie kurias galima pagalvoti, kurios nesukelia streso ir gali būti gana raminančios“, – teigė dr. A.Khanas.
„Geriausia, ką galite padaryti, tai peržiūrėti abėcėlės raides. Pradėkite nuo raidės A, pagalvokite apie visus pavadinimus, prasidedančius raide A, tada pereikite prie B, o tada prie C.“
Šią mokslininko dr. Luco Beaudoino sukurtą techniką galima laikyti per daug paprasta, kad būtų galima ją naudoti, tačiau jos veiksmingumas pagrįstas moksliniais tyrimais.
Įsitikinta, kad kognityvinis minčių maišymas padeda užmigti, švelniai atitraukdamas mintis nuo nerimą keliančių minčių, kurios neleidžia jums užmigti. Šis metodas įtraukia jūsų smegenis į paprastą, mažai streso sukeliančią veiklą, kuri imituoja natūralų protinį klajonių judėjimą, vykstantį užmiegant.
Nors kognityvinis minčių maišymas gali būti veiksmingas ne visiems, tyrimai rodo, kad ši metodika iš tiesų daug žadanti.
Į dr. A.Khano patarimus „Instagram“ tinklo vartotojai taip pat sureagavo, kurie jau buvo išbandę tokį būdą. Dalis jų pasidalijo ir sėkmės istorijomis.
„Puikus patarimas, ačiū“, – rašė vienas, o kitas komentavo: „Aš pradėjau tai daryti ir tai man padėjo.“
Kai kurie vartotojai pritaikė šią techniką savaip: „Aš tai darau su vaisiais, daržovėmis, berniukų vardais, mergaičių vardais, šalimis ir pan., tai veikia.“