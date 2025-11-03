Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
SveikataMedicinos žinios

NVSC: padidėjo sergamumas gripu, nuo COVID-19 mirė du žmonės

2025 m. lapkričio 3 d. 17:09
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) praneša, kad praėjusią savaitę padidėjo sergamumas gripu. Tuo metu sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga sumažėjo, tačiau rodikliai išlieka panašūs kaip ir praėjusiais sezonais.
Daugiau nuotraukų (1)
NVSC duomenimis, praėjusią savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 949,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Spalio 20–26 d. sergamumas buvo šiek tiek didesnis – 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyta 10 asmenų, dėl COVID-19 ligos hospitalizuoti 68 sergantieji.
Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos mirė 2 asmenys. Priduriama, kad visi jie priklausė vyresnių nei 65 metų amžiaus grupei, buvo neskiepyti, turėjo lėtinių ligų.
Mažiausias sergamumo rodiklis praėjusią savaitę vis dar išliko Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)Gripassergamumas gripu
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.