NVSC: padidėjo sergamumas gripu, nuo COVID-19 mirė du žmonės

NVSC duomenimis, praėjusią savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 949,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Spalio 20–26 d. sergamumas buvo šiek tiek didesnis – 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyta 10 asmenų, dėl COVID-19 ligos hospitalizuoti 68 sergantieji.
Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos mirė 2 asmenys. Priduriama, kad visi jie priklausė vyresnių nei 65 metų amžiaus grupei, buvo neskiepyti, turėjo lėtinių ligų.
Mažiausias sergamumo rodiklis praėjusią savaitę vis dar išliko Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)Gripassergamumas gripu
Rodyti daugiau žymių