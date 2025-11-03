Po skaudaus įvykio Kaišiadoryse atidarytas gyvybės langelis

Įrengtas langelis ir speciali erdvė lopšeliui. Iš lauko pusės atvėrus langelį ir palikus lopšelyje kūdikį, įsijungia signalizacija. Aplinkui nėra stebėjimo kamerų, kad būtų užtikrintas asmenų anonimiškumas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kaip sakė langelio atidarymo ceremonijoje dalyvavęs Kaišiadorių rajono meras Šarūnas Čėsna, Gyvybės langelį nuspręsta įrengti po šiemet rugpjūtį įvykusio skaudaus, tačiau laimingai pasibaigusio atvejo.
Vasarą prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta išnešiota ir daugiau nei 3 kilogramus svėrusi naujagimė mergaitė. Vėliau policijos pareigūnai surado vaiko mamą, ji su dukra kurį laiką buvo gydoma ligoninėje. Vėliau abi buvo išrašytos iš gydymo įstaigos.
Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į ligoninės skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara. Šalia gulėjo eglišakiai.
Tai buvo pirmas toks atvejis Kaišiadorių rajone. Sveikatos centro ir Kaišiadorių r. savivaldybės vadovai sutarė užtikrinti, kad ateityje tokiose situacijose būtų sudarytos saugios, orios ir humaniškos sąlygos tiek kūdikiui, tiek motinai.
„Šis langelis – tai mūsų bendras įsipareigojimas gyvybei. Net ir sudėtingose situacijose žmogus turi turėti galimybę elgtis atsakingai – išsaugoti kūdikio gyvybę ir orumą“, – sakė meras Š. Čėsna.
Ceremonijoje taip pat dalyvavo dalyvavo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, pašventinęs Gyvybės langelį, Seimo narys Algimantas Radvila, vicemeras Ignas Simonaitis, Kaišiadorių r. savivaldybės administracijos direktorius Karolis Petkevičius, savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė Danguolė Miliauskaitė, Sveikatos centro direktorius Linas Vitkus.
Vyskupas J. Ivanauskas pabrėžė: „Kiekviena gyvybė yra dovana, ir kiekvienas žingsnis, padedantis ją išsaugoti, liudija meilę, atjautą ir tikrą žmogiškumą. Tegul šis langelis tampa vilties simboliu ir pagarbos kiekvienai gyvybei išraiška.“
Seimo narys A. Radvila akcentavo, kad Gyvybės langeliai – tai jautri, tačiau labai reikalinga priemonė. „Jie suteikia galimybę išvengti tragedijų ir užtikrina, kad kiekvienas kūdikis būtų saugus nuo pat pirmosios gyvenimo akimirkos“, – kalbėjo Seimo narys.
Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro direktorius doc. dr. Linas Vitkus sakė, kad Sveikatos centras – didžiausia gydymo įstaiga rajone – svarbi ne tik bendruomenės sveikatos priežiūrai bei gydymui, bet ir atlieka reikšmingą socialinę funkciją.
„Be įvairių medicininių paslaugų turime mobilią slaugos namuose komandą, dienos stacionarus vaikams, senjorams ir tiems, kam reikia užtikrinti kasdienį psichikos sveikatos palaikymą. Dabar įrengėme Gyvybės langelį. Džiaugiuosi, kad galėjome sukurti vietą, kurioje kūdikis bus saugus, o motina – nepasmerkta. Tokie sprendimai – tylūs, bet labai svarbūs“, – kalbėjo L. Vitkus.
Sveikatos centro Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus vedėja Daiva Leskova teigė, kad personalas turi reikiamų kompetencijų ir įrangos suteikti pagalbą kūdikiams. „Taip pat turime galimybę visą parą susijungti teletiltu su Kauno klinikų kolegomis konsultacijai“, – tvirtino ji.
Gyvybės langelio lopšelį, į kurį saugiai gali būti įdėtas kūdikis, padovanojo LSMU Kauno ligoninė, kai šį rudenį nuspręsta uždaryti P. Mažylio gimdymo namų filialą.
Šalyje iš viso veikia 10 Gyvybės langelių.
2024 metais Lietuvoje veikiančiuose gyvybės langeliuose nebuvo paliktas nei vienas vaikas, 2023 m. langeliuose palikti 5 vaikai: 3 – Kaune, po vieną Vilniuje ir Klaipėdoje. Nuo 2009 m. iki šios dienos šalies gyvybės langeliuose buvo palikta iki 100 vaikų, biologiniai tėvai susigrąžino 17 vaikų.