Kvietė išgerti šampano: Naujosios Akmenės ligoninės direktoriui – kaltinimai priekabiavimu

Kaip skelbiama, portalas gavo laišką, pasirašytą sveikatos centre dirbančių moterų. Jų teigimu, V. Smalinskas nuo pirmųjų savo darbo įstaigoje dienų terorizuoja kolektyvo moteris, prie jų priekabiauja.
Portalui atsiųstame laiške minima ir moteris, dėl šių priežasčių neva palikusi darbą sveikatos centre. Portalui su ja susisiekus, buvusi sveikatos centro darbuotoja pasakojo, jog darbe V. Smalinskas nevengdavo priekaištauti darbuotojoms, kviesdavo jas išgerti šampano.
„Ne kartą yra pasikvietęs į kabinetą ar operacinę ir pradėjęs rėkti, kad mes to nepadarome, ano nepadarome, neuždirbame, kad per mažai paslaugų suteikta, kad galėtume dirbti daugiau. Po tokių direktoriaus pasisakymų pradėjo eiti nervai pačiai“, – teigė ji.
Anot moters, įstaigos vadovas pokalbiuose esą yra kvietęs ir į svečius, ir išgerti šampano.
„Pasiūlymų rimtesnių – lova ar dar kažkas, nebuvo. Bet buvo tokie, kad galėtum ateiti pas mane šampano atsigerti – ne kartą buvo sulaukta tokių pasiūlymų. Aš bijodavau pas vadovą eiti į kabinetą, nes žinodavau ko tikėtis. Aišku, tokio priekabiavimo, kad fizinio kontakto, nebuvo, buvo tik žodinis“, – tvirtino iš darbo sveikatos centre išėjusi moteris.
V. Smalinskas kaltinimus neigia
Pats įstaigos vadovas tokius kaltinimus neigia. Raštu atsakydamas į portalo klausimus V. Smalinskas tikino, jog kaltinimai dėl žodinio priekabiavimo yra visiškai nepagrįsti ir neatitinka tikrovės, neturi realaus pagrindo.
„Su pavaldiniais bendrauju reikliai, bet pagarbiai – reikalauju atsakomybės ir tvarkos, tačiau jokių įžeidžiančių ar netinkamų pasisakymų niekada nenaudoju, siekiu, kad tokių praktikų nebūtų ir visoje mano vadovaujamoje organizacijoje“, – pridūrė V. Smalinskas.
Savo ruožtu Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas tikina skundų dėl vadovo elgesio negirdėjęs, jų tikina negavusi ir savivaldybės administracija.
„Nei turime (skundų – ELTA), nei kažką labai girdėjau. Mano praktika, kad kai ateina nauji vadovai, visada atsiranda tam tikro nepasitenkinimo. Ir aš suprantu, kad dažniausiai atsiranda dėl to, kad yra tam tikras ratas žmonių, kurie prie buvusių vadovų buvo tam tikroje komforto zonoje, gal jiems buvo nuolaidžiaujama, jie buvo labiau lepinami“, – portalui sakė meras V. Mitrofanovas.
„Jei čia aiškūs ir tikri faktai, o ne anoniminiai kažkokie skundai, tai kaip čia reaguoti... O jokių nesame gavę nei oficialių skundų, nei oficialių raštų dėl kažkokio mobingo ar dar kažko“, – pridūrė jis.
Anksčiau V. Smalinskas vadovavo Radviliškio ligoninei, su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratai (TS-LKD) dalyvavo pastaruosiuose savivaldos rinkimu