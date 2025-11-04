Su nerimu stebi, kas vyksta Santaros klinikose: vienas po kito darbą palieka žymūs gydytojai

Gydytojai atsisveikina
Prieš kelias dienas gydytojas R.Raugalas socialiniuose tinkluose viešai paskelbė verčiantis naują profesinio gyvenimo puslapį. Medikas nurodė, kad ketvirtadienis buvo paskutinė darbo diena Vaikų neurochirurgijos skyriuje Santaros klinikose.
„Rašydamas šias eilutes jaučiu didelį ir šiltą jausmą krūtinėje – tarsi atsisveikinčiau su namais, kuriuose užaugau. Nes šis kelias man buvo ne tik darbas. Tai buvo mano istorijos dalis, kuri mane formavo kaip gydytoją ir kaip žmogų.
Kai prieš beveik 20 metų žengiau į Vaikų ligoninę, nežinojau, kur mane nuves šita kelionė. Pradėjome nuo mažų žingsnių, nuo idėjos ir tikėjimo, kad vaikai Vilniuje nusipelno pačios geriausios neurochirurginės pagalbos. Šiandien, žvelgdamas atgal, matau vaikų veidus, jų sugrįžusias šypsenas, palengvėjimą tėvų akyse ir tas akimirkas, kai suprasdavome, kad kartu padarėme stebuklą“, – soc. tinkle pranešė gydytojas.
Jis taip pat nurodė privačias įstaigas, kuriose nuo šiol jį sutikti galės pacientai.
Po įrašu kolegos ir pacientai skyrė gausybė gražių žodžių R.Raugalui, linkėjo sėkmės, bet tuo pačiu ir reiškė apgailestavimą, kad Santaros klinikos praranda puikų gydytoją.
Be to, spalio viduryje R.Raugalas rašė ir apie dar kelių kolegų pasitraukimą, t.y. rašė, kad Vaikų neurochirurgijos skyrius atsisveikino su dr. Sauliumi Ročka.
Gydytojas taip pat užsiminė, kad skyrių paliko ir dar vienas kolega – dr. Žilvinas Chomanskis.
Santaros klinikos: pacientai gaus paslaugas
Tačiau Santaros klinikų atstovai pabrėžia, kad paslaugų tęstinumas bus išlaikytas. Nurodoma, kad Neurochirurgijos centre rugsėjo mėnesį dirbančių gydytojų neurochirurgų krūvis buvo 14,5 etato, o per paskutinį mėnesį išėjo 3 darbuotojai, kurių bendras krūvis sudaro 2,5 etato.
„Šių metų spalio pabaigoje vykusiame konkurse į Neurochirurgijos centro vadovo pareigas buvo išrinktas doc. dr. Aidanas Preikšaitis, kuris po visų procedūrų pareigas pradėjo eiti lapkričio 1 d.“, – rašoma Santaros klinikų komentare.
Pažymima, kad doc. dr. Aidanas Preikšaitis turi 12 metų klinikinę gydytojo neurochirurgo patirtį, ir pusę to laiko – 6 metus – dirba Santaros klinikose. Yra Lietuvos neurochirurgų draugijos pirmininkas bei 6 metai kaip yra įgijęs biomedicinos mokslų daktaro laipsnį.
Kaip nurodo Santaros klinikos, Neurochirurgijos centre dirbantys gydytojai teikia pagalbą tiek suaugusiems, tiek vaikams. Pabrėžiama, kad toks modelis leidžia užtikrinti visapusišką pagalbą, ypač sudėtingiausiais atvejais.
„Per parą Santaros klinikose vidutiniškai gydomas vienas vaikas, patyręs galvos traumą, o sudėtingų vaikų neurochirurgijos atvejų – kai šalinami navikai ar gydomos sunkios traumos – per metus būna apie 12–15. Visa būtina skubi ir planinė pagalba vaikams teikiama be jokių apribojimų. Prireikus skubios pagalbos, pacientai turi kreiptis į Santaros klinikų vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyrių, o turint siuntimą planinei neurochirurgo konsultacijai, registruotis bendruoju telefonu +370 250 1717“, – teigiama gydymo įstaigos komentare.
Taip pat pabrėžiama, kad Santaros klinikose visos neurochirurginės paslaugos teikiamos įprasta apimtimi, o pacientų priežiūros kokybė ir saugumas yra visiškai užtikrinami.
„Suprantame, kad vaikų sveikata yra ypač jautri tema tėvams ir visuomenei, tačiau norime patikinti, kad ir vykstant natūraliai darbuotojų kaitai, pagalba vaikams išlieka prioritetinė ir yra užtikrinama visą parą. Didžiausia mūsų vertybė – ilgametę klinikinę patirtį sukaupęs Neurochirurgijos centro personalas – gydytojai ir slaugytojai, gebantys profesionaliai reaguoti net sudėtingiausiose situacijose“, – nurodo Santaros klinikos.