„Vyksta skaudūs dalykai“: gydytojams paliekant Santaros klinikas – netikėta iniciatyva

„Uždarymas ar gydytojų išėjimas gali pakenkti vaikų sveikatai ir prailginti gydymo laiką, nes pacientai turės ieškoti pagalbos kituose miestuose“, – teigiama peticijoje, kurią trečiadienio rytą buvo pasirašę 2,5 tūkst. gyventojų.
Jos autoriai prisistato kaip „Tėvai ir globėjai besirūpinantys vaikų neurochirurgijos skyriumi Santariškėse“, o peticiją ketina adresuoti Sveikatos apsaugos ministerijai.
Lrytas primena, kad su darbu šį rudenį jau atsisveikino trys Santaros klinikų Neurochirurgijos skyriuje dirbę patyrę gydytojai neurochirurgai: prof. Saulius Ročka, dr. Ramūnas Raugalas, dr. Žilvinas Chomanskis. Skelbiama, kad įstaigą palikti ketina dar keli neurochirurgai.
Peticija pasidalinęs „Facebook“ puslapis „Matuko labdaros ir paramos fondas“ teigė, kad Santaros klinikose vyksta skaudūs dalykai.
„Matuko angelas sargas – gydytojas Ramūnas Raugalas buvo priverstas išeiti iš vietos, kur visą save atidavė kovai už vaikų gyvybes.
Tai žmogus, kuriam svetimų vaikų nėra.
Gydytojas, kuris patikėjo Matu, kai niekas nebetikėjo. Gydytojas, kuris važiuodavo operuoti vaikų net savaitgaliais ir per atostogas. Atvykęs buvo ir pas Matą – sekmadienį, 20 valandą vakaro, kai reikėjo skubios pagalbos čia ir dabar.
Kai Matukas gimė, jau antrą jo gyvenimo dieną būtent gydytojas Ramūnas atliko pirmąją operaciją. Sėkmingai. Nuo tada prasidėjo mūsų kelionė.
Pusę metų Matas buvo punktuojamas kasdien. Nei viena diena nebuvo praleista – šventės, savaitgaliai, atostogos – mūsų neurochirurgai visada buvo šalia, kad Matas galėtų gyventi ir jam neskaudėtų“, – rašoma socialiniame tinkle.
„O mūsų Matui artėja dar viena operacija… Kas ją dabar atliks? Kada?
Sistema negali būti „optimizuojama“ jautriausių ir nekalčiausių mūsų visuomenės narių – vaikų – sąskaita.
Mielieji, kažkada šie gydytojai kovojo už Matuko gyvybę operacinėje. Šiandien už juos turime pakovoti mes“, – rašoma raginime pasirašyti peticiją, kurią rasite čia.
Anonimas: centre tvyro įtampa
LRT televizija antradienį pranešė, kad artimiausiu metu įstaigą palikti ketina ir daugiau neurochirurgų.
LRT šaltinių teigimu, jau dvejus metus neurochirurgijos centre tvyro įtampa – kolegos esą elgiasi neetiškai, vyksta spaudimas, o administracija lieka nuošalyje.
„Daugelį tų dalykų svarstyta Santaros klinikų reagavimo komandoje, Etikos komisijoje, tačiau rezultatas toks“, – televizijai teigė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs asmuo.
Pažymima, kad Santaros klinikos liko be gydytojų, galinčių dirbti funkcinės neurochirurgijos srityje.
Gydymo įstaigos vadovybė nurodė, kad nuo rudens pradžios Santaros klinikas paliko 3 neurochirurgai.
„Pastaruosius porą metų turėjome eilę iššūkių dėl neurochirurgijos centro, dėl darbo santykių jame. Organizacijos pozicija buvo tokia, kad reikia, jog centras būtų efektyvus. Deja, kai kurių darbuotojų sprendimas buvo nebetęsti darbo“, – LRT sakė Santarų klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.
Savo ruožtu naujasis neurochirurgijos centro vadovas Aidanas Preikšaitis teigia nežinantis, kodėl kolegos išėjo iš darbo.
„Kolektyvo sąstate šiai dienai turime 11 žmonių, yra tikrai pakankamas (skaičius – ELTA). Visa atmosfera centre yra gera ir mes užtikriname dabar paslaugas pilna apimtimi“, – tvirtino jis.
Gydytojai atsisveikina
Prieš kelias dienas gydytojas R.Raugalas socialiniuose tinkluose viešai paskelbė verčiantis naują profesinio gyvenimo puslapį. Medikas nurodė, kad ketvirtadienis buvo paskutinė darbo diena Vaikų neurochirurgijos skyriuje Santaros klinikose.
„Rašydamas šias eilutes jaučiu didelį ir šiltą jausmą krūtinėje – tarsi atsisveikinčiau su namais, kuriuose užaugau. Nes šis kelias man buvo ne tik darbas. Tai buvo mano istorijos dalis, kuri mane formavo kaip gydytoją ir kaip žmogų.
Kai prieš beveik 20 metų žengiau į Vaikų ligoninę, nežinojau, kur mane nuves šita kelionė. Pradėjome nuo mažų žingsnių, nuo idėjos ir tikėjimo, kad vaikai Vilniuje nusipelno pačios geriausios neurochirurginės pagalbos. Šiandien, žvelgdamas atgal, matau vaikų veidus, jų sugrįžusias šypsenas, palengvėjimą tėvų akyse ir tas akimirkas, kai suprasdavome, kad kartu padarėme stebuklą“, – soc. tinkle pranešė gydytojas.
Jis taip pat nurodė privačias įstaigas, kuriose nuo šiol jį sutikti galės pacientai.
Po įrašu kolegos ir pacientai skyrė gausybė gražių žodžių R.Raugalui, linkėjo sėkmės, bet tuo pačiu ir reiškė apgailestavimą, kad Santaros klinikos praranda puikų gydytoją.
Be to, spalio viduryje R.Raugalas rašė ir apie dar kelių kolegų pasitraukimą, t.y. rašė, kad Vaikų neurochirurgijos skyrius atsisveikino su dr. Sauliumi Ročka.
Gydytojas taip pat užsiminė, kad skyrių paliko ir dar vienas kolega – dr. Žilvinas Chomanskis.
Ligoninė: pokyčiai yra natūralūs
Dėl susiklosčiusios situacijos naujienų portalas Lrytas kreipėsi į Santaros klinikas. Gydymo įstaiga pateikė savo poziciją:
„Vilniaus universiteto Santaros klinikų Neurochirurgijos centre veikia du glaudžiai bendradarbiaujantys padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai. Tai leidžia išlaikyti aukščiausią kompetenciją ir užtikrinti nuolatinį paslaugų tęstinumą. Rugsėjo mėnesį centre dirbančių gydytojų neurochirurgų krūvis buvo 14,5 et., o per paskutinį mėnesį išėjo 3 darbuotojai, kurių bendras krūvis sudaro 2,5 et.
Šių metų spalio pabaigoje vykusiame konkurse į Neurochirurgijos centro vadovo pareigas buvo išrinktas doc. dr. Aidanas Preikšaitis, kuris po visų procedūrų pareigas pradėjo eiti lapkričio 1 d.
Vadovybės pokyčiai dažnai būna susiję su nedideliais komandos pasikeitimais, kurie yra natūralūs. Doc. dr. Aidanas Preikšaitis turi 12 metų klinikinę gydytojo neurochirurgo patirtį, ir pusę to laiko – 6 metus – dirba Santaros klinikose. Yra Lietuvos neurochirurgų draugijos primininkas bei 6 metai kaip yra įgijęs biomedicinos mokslų daktaro laipsnį.
Neurochirurgijos centre dirbantys gydytojai teikia pagalbą tiek suaugusiems, tiek vaikams. Toks modelis leidžia užtikrinti visapusišką pagalbą, ypač sudėtingiausiais atvejais. Per parą Santaros klinikose vidutiniškai gydomas vienas vaikas, patyręs galvos traumą, o sudėtingų vaikų neurochirurgijos atvejų – kai šalinami navikai ar gydomos sunkios traumos – per metus būna apie 12–15. Visa būtina skubi ir planinė pagalba vaikams teikiama be jokių apribojimų. Prireikus skubios pagalbos, pacientai turi kreiptis į Santaros klinikų vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyrių, o turint siuntimą planinei neurochirurgo konsultacijai, registruotis bendruoju telefonu +370 250 1717. Norime pabrėžti, kad Santaros klinikose visos neurochirurginės paslaugos teikiamos įprasta apimtimi, o pacientų priežiūros kokybė ir saugumas yra visiškai užtikrinami.
Suprantame, kad vaikų sveikata yra ypač jautri tema tėvams ir visuomenei, tačiau norime patikinti, kad ir vykstant natūraliai darbuotojų kaitai, pagalba vaikams išlieka prioritetinė ir yra užtikrinama visą parą.
Didžiausia mūsų vertybė – ilgametę klinikinę patirtį sukaupęs Neurochirurgijos centro personalas – gydytojai ir slaugytojai, gebantys profesionaliai reaguoti net sudėtingiausiose situacijose.“
