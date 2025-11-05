Konservatoriai kritikuoja sveikatos reformą: problemų neišspręs, tik pagilins

„Net 73 proc. Lietuvos gyventojų sako, kad pagrindinė problema jiems yra sveikatos paslaugų prieinamumas ir pirmiausia kalbama yra apie specialistus. Tačiau tai, ką pasiūlė socialdemokratų Vyriausybė – nėra reforma, kuri spręstų prieinamumo klausimus. Tai yra reforma dėl sistemos, ne dėl žmogaus“, – trečiadienį Seime vykusios spaudos konferencijos metu teigė G. Skaistė.
Anot Seimo Sveikatos reikalų komiteto narės J. Sejonienės, siūloma reforma problemų neišspręs, o priešingai – jas tik dar labiau gilins.
„Pacientai išsako, kad eilės, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas yra problema. Deja ir šis pažadas, panašu, kad lieka neįgyvendintas. Imamasi visiškai netinkamų priemonių eilių problemai spręsti. Kai mes kalbame apie geresnę vadybą, apie didesnį efektyvumą – dabartiniai valdantieji kažkodėl nusitaikė į vieną ne patį didžiausią finansavimą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto gaunančią įstaigų grupę. Kažkoks skirstymas įstaigas pagal nuosavybės formą“, – Seime dėstė J. Sejonienė.
Reformą kritikuoja medikų bei pacientų atstovai
Kaip skelbta, Seimas svarsto Sveikatos sistemos įstatymo pataisas, kurias priėmus iš pacientų nebebūtų reikalaujama papildomų priemokų už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas. Tikimasi, kad tokiu būdu būtų didinamas skaidrumas sveikatos sistemoje, paslaugų prieinamumas, mažinamos eilės pas gydytojus.
Taip pat Seimą pasieks pataisos, kurios keistų Valstybinės ligonių kasos (VLK) sutarčių sudarymo su gydymo įstaigomis principus. Siūloma, kad pirmenybė būtų teikiama sudaryti tokias sutartis su viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros įstaigomis. Tikimasi, kad tai prisidėtų prie viešojo sveikatos sektoriaus stiprinimo, taip pat mažintų pacientų eiles ir atskirtį.
Siūlomas sveikatos reformų planas sulaukia kritikos ne tik iš parlamentarų, bet ir medikų bei pacientų atstovų. Anot Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkės Vidos Augustinienės, svarbu užtikrinti laiku prieinamą sveikatos priežiūrą, nepriklausomai nuo to, ar paslaugos teikiamos valstybinėse, ar privačiose įstaigose.
„Pacientams yra svarbiausia savalaikė, individualiai geriausiai tinkama ir kokybiška sveikatos priežiūra. Neturi būti ribojama, kur žmogus gaus tas paslaugas. Neturi būti ribojama, ar tu privačioje, ar valstybinėje įstaigoje (gauni paslaugas – ELTA), nes kiekvienas žmogus moka įmokas ir jis turi teisę jomis pasinaudoti“, – teigė V. Augustinienė.
Be to, kaip pabrėžė V. Augustinienė, prieš priimdami sprendimus valdantieji neįsiklauso į medikų ir pacientų organizacijų pastabas.
„Turėtų pirmiausiai išgirsti, išklausyti visus socialinius partnerius: tiek medikų organizacijas, tiek pacientų, ar gydymo įstaigų ir visus kitus, kuriems yra aktualūs šie klausimai. (…) Mes tik buvome informuoti, kai sprendimai jau yra suformuoti, ir tada neva galime išreikšti nuomonę. Kai išreiškėme tą nuomonę, ji tapo nereikalinga“, – dėstė ji.
Pasiūlė būdus, kaip trumpinti eiles pas gydytojus
Opozicijoje dirbantys konservatoriai spalį pristatė penkias kryptis, kurios, jų teigimu, galėtų sutrumpinti pacientų eiles gydymo įstaigose.
Pirmiausia siūloma užtikrinti skaidrią pacientų registraciją, kurioje būtų pateikiami realūs laukimo laikai ir visų įstaigų duomenys.
Be to, siūloma taikyti vieningo prieinamumo standartus, pagal kuriuos šeimos gydytojas pacientus turėtų priimti per septynias dienas, o specialistas – per trisdešimt dienų.
TS-LKD vertinimu, situaciją dėl eilių taip pat padėtų finansinės paskatos – įstaigos būtų skatinamos organizuoti procesus taip, kad bent 90 proc. pacientų gautų reikiamas paslaugas laiku.
Taip pat siūloma visoje šalyje įtvirtinti vienodus standartus, kad šeimos gydytojo komandos nariai (slaugytojai, atvejo vadybininkai, gyvensenos specialistai) realiai perimtų dalį lėtinių ligų priežiūros — pratęstų receptus, užsakytų būtinus tyrimus pagal nustatytas schemas, stebėtų ligos eigą.
Galiausiai, pasiūlyta numatyti, kad paslaugas, įtrauktas į PSDF krepšelį, pacientas turi teisę gauti tiek viešose, tiek privačiose įstaigose pagal vienodus standartus – šeimos gydytojo konsultacijas gauti per 7 dienas, specialisto – per 30 dienų.
pacientų eilėsJurgita SejonienėGintarė Skaistė
